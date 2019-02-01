Xbox Scarlett, En Pahalı ve Karmaşık Konsol Olmaya Geliyor

Microsoft'un yeni nesil konsolu olacak Xbox Scarlett, en pahalı ve karmaşık konsol olabilir.

Xbox Scarlett’in en ileri teknolojiyi kullanacağına dair söylentiler bulunuyordu. Yeni çıkan bazı haberlere göre, yeni nesil konsolun ilk tanıtılacak parçaları CPU ve GPU olacak.

Reddit’te Xbox Scarlett’e ait olduğu iddia edilen bazı bilgiler paylaşıldı. Burada paylaşılan bilgiye göre Microsoft’un yeni konsolu, 64 Arcturus Motoru’na sahip Arcturus 12 GPU’dan yararlanacak ve konsolda toplam 4.096 GPU çekirdeği bulunacak.

Ayıraca PCGamesN’e göre yeni Acturus GPU, karmaşık yonga sistemi ve boyutlarından dolayı ayrı grafik parçalarından oluşacak. Özellikle Radeon VII’de bulunan AMD’nin en küçük 7nm GPU mimarisinin 3.840 akım işlemcisinden oluştuğu düşünüldüğünde, Arcturusun da ayrı grafik parçalarından oluşması daha mantıklı geliyor.

Tüm bu haberlere göre ek olarak yeni Xbox 7nm Zen 2 CPU çekirdekleri de kullanıcılarla buluşturabilir. Ayrıca 7nm işlemciler ve yüksek seviye grafiklerin birleşimi aşırı derecede pahalı ve karmaşık bir ürün ortaya çıkarabilir.