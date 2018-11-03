Microsoft, yeni aldığı patentlerle oyuncuları sevindirmeye devam ediyor. Ortaya çıkan yeni patent ise, konsollar ve tabletlerdeki klavye problemine çözüm olmak için geliyor.

Birkaç hafta önce Microsoft'un şu an konsollarda var olan yazılımsal tuşları düzeltmek adına geliştirdiği radyal şekildeki klavyenin haberini almıştık. Yeni klavye, yazmanızı hızlandırıyorken joystick kullanarak karakter seçmenize de izin veriyordu. Ancak mevzubahis patent, sadece orada kalmıyor gibi görünüyor.

"Çift Girişli Çok Katmanlı Klavye" olarak adlandırılan patent, yeni tuş ve sembol katmanlarının bir joystick üzerindeki yön hareketlerini anlatırken aynı zamanda dokunmatik mantıkla nasıl çalışacağını da anlatıyor. Bu metot -eğer çalışırsa- sadece konsollardaki hantal giriş yöntemlerini değil, aynı zamanda mobil bir cihazı (özellikle bir tableti) yatay modda kullandığınızda meydana gelebilecek sıkıntıları da azaltacak.

Microsoft'un yazma deneyimini yalnızca Xbox konsollarında değil, aynı zamanda xCloud yayın platformunda da geliştirmeye niyetli olduğunu görülüyor. Yatay konumdayken oyun oynandığında ve klavyeyi açmanız gerektiğinde, klavye ekranın yarısından fazlasını kaplıyor ve bu da hiç kullanışlı değil. Yeni patent buna da bir çözüm getirecek gibi görünüyor.

Ancak her zamanki gibi patentlerin hemen gerçeğe dönüşmeyebileceğini de söylememiz gerekiyor. Oldukça merak uyandırıcı olan bu patent, umarız yakın zamanda kullanılabilir olur.