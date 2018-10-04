Microsoft'un geçtiğimiz günlerde tanıttığı Surface cihazları oldukça etkileyici. Ancak kimsenin hoşuna gitmeyen bir şey var, tanıtılan üç cihazdan ikisinde UCB-C portu yok. O zaman şöyle bir soru karşımıza çıkıyor: Microsoft USB-C'ye zarar mı vermeye çalışıyor?

Microsoft 2 Ekim'deki etkinliğinde üç cihaz tanıttı: Surface Laptop 2, Surface Pro 6 ve Surface Studio. Surface Pro ve Surface Laptop ikilisi oldukça küçük boyutlarda çok güzel teknik özellikler vadediyorlar; ayrıca artık mat siyah renk seçeneği de var. Surface Studio ise masaüstü bir bilgisayar ve doğal olarak daha fazla yer kaplıyor.

Microsoft'un Surface serisi, ilk tanıtıldığı zamandan beri çok fazla tasarımsal değişikliğe uğramadı. Buna USB-C kullanmamak da dahil. Yeni çıkan cihazlar tam boyutlu USB-A portuna, Mini DisplayPort'a, microSD kart girişine ve bir kulaklık girişine sahip; fakat herhangi bir Thunderbolt 3 girişi ve doğal olarak da USB-C göremiyoruz.

Bu durum dönüştürücü ve çoklayıcı kullanmak zorunda kalan insanları sevindirse de Apple'ın yeni teknolojiyi standartlaştırma mantığına oldukça ters düşüyor. Düşününce Microsoft bu konuda çok da haksız sayılmaz. 3 yıl önce çıktığı ilk günkü "her şey için tek port" anlayışından oldukça uzak bir konumda olan USB-C, herkes tarafından hala desteklenmiyor. Aynı zamanda farklı cihazların farklı isteklerine de tek bir kablodan cevap vermek oldukça zor.

Bunu ve USB-A'nın yaklaşık 30 senedir hayatımıza çok yerleştiğini bilen Microsoft Baş Ürün Yetkilisi Panos Panay bu konu hakkında şöyle bir yorumda bulunuyor: "Bu gerçek bir zorluk. Müşterilerimizin telefonlarındaki 5 wattlık şarj aletlerini yanlışlıkla daha fazla güç gerektiren Surface'lara takıp neden şarj etmediğini sorgulamalarını istemiyoruz. Kullanıcılarımızın şu an sahip oldukları cihazlardaki tutarlılığı devam ettirmek istiyoruz. Gelecekte yeni teknoloji daha uygun olduğu zaman bunu cihazlarımızda sizler de görebileceksiniz."

En baştaki soruya tekrar dönelim: Microsoft böyle yaparak USB-C'ye zarar mı veriyor? Bir teknolojinin yaygın olarak kullanılabilmesi için birileri tarafından zorlanması gerekiyor; yoksa insanlar kolay kolay eski alışkanlıklarından vazgeçmiyorlar. Belki de Microsoft'un bu konuda Apple'dan bir şeyler öğrenmesi gerekiyordur.