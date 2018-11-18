Microsoft, Yazılımcılar İçin Visual Studio 15.9'u Yayınladı

ARM tabanlı Windows 10 cihazları performansta iyileşti, ancak yazılım konusunda başka bir hikaye barındırıyor.

Microsoft, ARM tabanlı Windows 10 işletim sistemi kullanan cihazlara yeteri kadar yazılım desteği sunmuyordu. Uygulama geliştiricilerine 64 bit ARM uygulamaları yazmak için resmi araçlar sunmayan şirket, artık bu sorunu ortadan kaldırıyor. Microsoft, geliştiricilere yerel ARM64 uygulamaları oluşturmak için ihtiyaç duydukları araçları sağlayan Visual Studio 15.9'u yayınladı.

Geliştiriciler bu araçları kullanarak kendi ARM tabanlı uygulamalarını oluşturabilecek ve Windows 10 mağazasında yayınlayabilecekler. Ayrıca Windows mağazası dışında farklı bir yerde de geliştirdikleri uygulamaları kullanıma sunabilecekler. Geliştiriciler tarafından yayınlanmış uygulamaları görmeniz biraz zaman alabilir fakat Windows'un bu yeniliği ARM tabanlı Windows kullanan bilgisayarları daha çekici hale getirebilir.

Uygulama geliştiricileri için harika bir avantaj olan yeni program araçları, birçok yazılımcının ilgisini çekmiş durumda. Bakalım önümüzdeki günlerde Windows mağazasında yeni program ve uygulamaları görebilecek miyiz?