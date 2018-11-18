Microsoft ve Apple, iCloud'daki Sorunu Çözmek için Çalışıyor

Yakın zamanda yayınlanan Windows 10 Ekim 2018 güncellemesinin ardından birçok Windows iCloud kullanıcısı uyumluluk sorunlarıyla karşı karşıya kaldı. Ancak endişe etmeye gerek yok, çünkü Microsoft ve Apple sorunu çözmek için birlikte çalışıyor.

Windows kullanıcıları, Windows 10 Ekim 2018 güncellemesini kurduktan sonra, iCloud'un en son versiyonu olan 7.7.0.27'yi kullanamadıklarını fark etti. Bir hata mesajı veren uygulama, iCloud'un kullanılabilmesi için Windows 7, Windows 8 veya Windows 10 (Nisan 2018 Güncellemesi) ve daha önceki bir sürüm gerektirdiğini söylüyordu.

Son güncellemeden önce uygulamaya sahip olan kullanıcılar, Fotoğraflar uygulamasının senkronizasyonu ve diğer özelliklerin de birtakım sorunlara sahip. Microsoft, destek web sitesinde yayınladığı bir yazıda, cihazlarında iCloud uygulaması olanların Ekim güncellemesine ulaşamamasını sağladıklarını belirtti. Aynı zamanda kendilerinin de konu hakkında Apple ile birlikte çalıştığını vurguladı.

"Apple, kullanıcıların Windows 10'u versiyon 1809'a güncelledikten sonra Windows için iCloud (versiyon 7.7.0.27) uygulamasındaki Paylaşılan Albümler'de uyumluluk sorunlarıyla karşılaştığını tespit etti. Windows 10 versiyon 1809'da uygulamayı yüklemeyi deneyen kullanıcılar, Windows için iCloud'un bu sürümde desteklenmediğini ve yüklemenin başarısız olacağını belirten bir mesaj alacaklar. Sorunsuz bir deneyim sağlamak adına Microsoft, problem çözülene kadar Windows için iCloud uygulamasına sahip olan kullanıcıların Windows 10 versiyon 1809'a güncellemesini engellemiştir."

Hatırlatmak adına söyleyelim; Apple'ın Windows için iCloud servisi, kullanıcıların Fotoğraflar, Posta, dosyalar gibi birçok uygulamaya masaüstünden erişmesine izin veriyor.