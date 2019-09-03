Microsoft ve Intel, Geleceğin Dizüstü Ekranlarını Yapacak

Microsoft ve Intel, gelecekte kullanılacak olan dizüstü bilgisayarların ekranları için iş birliği yapmaya karar verdi. İki devin üretimlerine katlanabilir ekranlar da dahil olacak.

Son dönemlerde gündeme gelen Microsoft’un çift ekranlı dizüstü bilgisayar yapma fikri oldukça ciddi gözüküyor. Son gelen haberlere göre dev firma, işlemci piyasasının lideri olan Intel ile birlikte bu teknolojinin standartlarını oluşturmak için iş birliği yapacak.

Bu teknoloji yalnızca yeni nesil dizüstüler için çift taraflı ekran çalışmalarını kapsamakla kalmayacak. Tek parça olan katlanabilir ekranlar da iki firmanın çalışmalarında ele alacağı konular arasında yer alacak.

Katlanabilir bilgisayar ekranları üzerinde çalışmalar devam ediyor

Daha önce hem Microsoft’tan hem de başka firmalardan gelen pek çok katlanabilir ekranlı cihaz konsepti ve patenti gördük. Hatta Lenovo hali hazırda ThinkPad X1 katlanabilir tablet prototipini elinde bulunduruyor. Dell’in yol haritasında ise gelecek yıl çift ekranlı XPS var.

Yine de Microsoft ve Intel ile ilgili haberlere biraz şüpheci yaklaşmakta fayda var. Her iki firma da bu söylenti karşısında sessizliğini koruyor. Dahası, iddianın ortaya atıldığı kaynaklarda konuya dair çok fazla detay verilmiyor. Yine de Microsoft’un bu konuda Intel ile çalışması akla yatkın geliyor. Sonuçta bu firmalardan biri bu ekranlara uygun işletim sistemini diğeri de işlemciyi üretmek durumunda ve şimdiden standartları belirlemeye karar vermiş olabilirler.

Bu standartların ne olacağını kestirmek güç ama bir tahmin yapmak gerekirse bu dizüstü bilgisayarların belli bir işlemci gücüne sahip olması, iki ekranı bir arada akıcı şekilde kullanmayı sağlayacak derecede performanslı olması gerekiyor. Kaybolan ince kenarlar gibi tasarımlar da bu ürünlerde standart olabilir.

Microsoft daha önce uyum sorunu yaşamayan çift ekranlar konusunda patentler almıştı. Zira iki ekran arasındaki uyuma dikkat edilmemesi durumunda bir ekrandaki görüntü diğerinde olan görüntüyü bozabilir. Belki bu konuda ilk ipuçlarını Ekim ayında gerçekleştirilecek olan Surface etkinliğinde görebiliriz.