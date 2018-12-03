İki dev şirket, Mastercard'ın müşterilerine sunmak istediği dijital kimlik platformu için güçlerini birleştiriyor.

Microsoft ve Mastercard, yeni bir dijital kimlik platformu üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Bu fikrin hayata geçmesi için Mastercard, Microsoft ile yakın bir ilişki içerisinde olacak. Şirketlerin önümüzdeki dönemde projeyle alakalı olarak yoğun bir çalışma dönemi içerisine girmesi bekleniyor.

Mastercard’ın düşüncesi, şu an için daha çok bir fikir gibi duruyor. Şirket, yeni servisini oluşturarak; kullanıcılarının, istedikleri her yerde, anında ve güvenli olarak kimliklerini onaylamak istiyor. Esasen, şirket tüm dünyada tanınabilir ve öncekine göre daha hızlı bir kimlik onay sistemi inşa etmek istiyor.

Microsoft’un payının bu ortaklıkta ne olduğu ise henüz net değil, muhtemelen bu kadar büyük bir uygulamaya Azure ile sunucu desteği sunulacak. Microsoft ve Mastercard'ın önümüzdeki ay ortaklıkla ilgili daha detaylı bir bilgilendirme yapması bekleniyor.