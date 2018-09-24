Microsoft Whiteboard, iPhone ve iPad'lere Geliyor

Microsoft'un beyaz yaratıcılık tahtası şimdi App Store'a geliyor. Grup çalışmaları için yenilikler sunan uygulama iOS kullanıcılarına ücretsiz olarak geliyor.

Microsoft’un çizim, yazı, görsel vb. ögelerle beyin fırtınası yapmanızı sağlayacak beyaz tahtası Whiteboard şimdi App Store’a geliyor. iPhone ve iPad’lerde App Store üzerinden ücretsiz indirilebilecek uygulama grup çalışmaları için kreatif bir alan sunuyor. iOS kullanıcılarının karşısına çıkacak Whiteboard; çizim yapma, not ekleme gibi özellikler sunuyor.

Uygulamayla ilgili geri bildirimleri dikkate alan Microsoft, uygulama içerisinde bazı iyileştirmeler de yaptı. Belli küresel standartlara uyumlu hale getirilen uygulamaya, şekil ve tablo tanıma, resim işleme, erişilebilirlik iyileştirmeleri gibi yenilikler getirildi. 200 bin kullanıcı ile testlere tabi tutulan Whiteboard, bulut tabanlı bir uygulama. Tüm fikirleri Microsoft bulutunda güvende tutacak uygulama, cihazlarda kişisel ve uzaktan çalışmak için de özelleştirilebilecek.

Uygulama temel olarak grup çalışmasına ve yaratıcılığa imkan sağlıyor. Akıllı mürekkep şekillerini tanıyabiliyor, tabloları bir araya getirebiliyor, çalıştığınız beyaz alanda herhangi bir sınırlama olmuyor. Bunların yanı sıra etkileşime açık olan bu uygulamada kimin ne yaptığını görülebiliyor; düzenlemelerle ilgili çalışma arkadaşlarına notlar bırakılabiliyor.