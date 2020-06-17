Microsoft, Windows 10 Sürüm 21H1’in İlk Derlemesini Yayınladı

Geçtiğimiz hafta Windows Insider programı için yoğun bir hafta oldu. ABD merkezli yazılım devi Microsoft, gelecek yıl piyasaya sürülecek Windows 10’un ilk derlemesi üzerindeki hamlelerini sıklaştırıyor.

Microsoft, arka arkaya Windows 10 güncellemelerini kullanıma sunmaya devam ediyor. Bazı güncellemeler sistem hatalarını giderse de bazıları da yeni sorunları beraberinde getiriyor. Sürüm 20150, daha önce Hızlı Kademe ismiyle bilinen gruptaki kullanıcılara sunuldu.

Bu grup, yeni çıkan sürümlerin her zaman anında kullanıma sunulduğu grup olarak biliniyor. Bu sürümde çok fazla yenilik yok ancak WSL kullanıcıları için GPU hesaplamaları, WSL yüklemesi ve WSL güncellemeleri bu sürümle birlikte gelecek.

Windows 10 Sürüm 21H1 ile gelecek yenilikler:

GPU Hesaplama : Linux ikili dosyalarınızın GPU'nuzu kullanmasını sağlayan bir özellik.

: Linux ikili dosyalarınızın GPU'nuzu kullanmasını sağlayan bir özellik. WSL kurulumu : WSL'yi tek bir komutla yüklemenizi sağlıyor.

: WSL'yi tek bir komutla yüklemenizi sağlıyor. WSL güncellemesi : WSL 2 dağıtımları tarafından kullanılan Linux çekirdek sürümünü yönetmenize imkân veriyor.

: WSL 2 dağıtımları tarafından kullanılan Linux çekirdek sürümünü yönetmenize imkân veriyor. Diğer: Bing Maps kullanıcısıysanız, verilerin yavaş yavaş TomTom bitleriyle değiştirilecek olması.

Tüm Insider derlemelerinde olduğu gibi bu da kritik önemdeki bilgisayarlara kurulmamalı. Bildirilen başlıca sorunlar cihazınızı etkilemese bile düzgün çalışması gereken bir cihazda alfa/ beta derlemeleri çalıştırmak oldukça risklidir. Microsoft, bundan yaklaşık 3 hafta önce Windows 10 işletim sistemini 2004 sürümüne yükselten bir güncelleme yayınlamıştı. Bu güncelleme fazlasıyla sorunlu bir güncelleme olarak çıkış yapmış olsa da şirket, yeni güncellemeler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Microsoft bir gün önce de Insider kullanıcıları için Windows 10 Sürüm 20H2 isimli sürümü yayınlamıştı.

Microsoft’un açıklamalarına göre Windows 10 Sürüm 20H2 güncellemesiyle birlikte işletim sistemi, Windows 10 Sürüm 2004’e göre daha iyi performans ve daha yüksek kalite sunacak özellikler getirecek. Bununla birlikte güncelleme, Chromium tabanlı yeni Microsoft Edge tarayıcısının da dâhili olarak karşımıza çıkacağı ilk güncelleme olacak. Windows 20H2, Microsoft’un açıklamasına göre Windows 10 Sürüm 2004 kullanıcıları tarafından şu anda indirilip kurulabilir durumda.