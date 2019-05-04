Windows 10 kullanıcıları artık Office programlarını Microsoft Mağazası aracılığıyla indiremeyecek.

Geçtiğimiz haftalarda Windows 10 kullanıcıları Office programlarını Microsoft Mağazası’ndan indirmeye çalışıyordu ancak başarılı olamıyordu. Bu işlemi deneyenler direkt olarak Office’in kendi internet sitesine yönlendiriliyordu. Tabii ki birçok kullanıcı da bu durumdan şikayetçi hale gelmişti.

Office uygulamalarını mağazadan indiren kullanıcılar için otomatik güncelleştirmeler etkin halde geliyordu. Office’in kendi internet sitesinde kullandığı klasik yükleyiciyse kullanıcıların güncelleştirmeleri Office’in kendi güncelleştiricisi aracılığıyla yapmasını gerektiriyordu. Bu durum da birçok kullanıcıyı mutsuz etti.

Durum, başlangıçta bir sorun gibi görünmüş olsa da Microsoft’un sözcüsünün yaptığı açıklamayla bu ‘sorunun’ bilinçli olduğu ortaya çıktı. Microsoft sözcüsünün açıklamasıysa şu şekilde oldu:

“Kullanıcılar Office uygulamalarını Mağaza’da görmeye devam edecek. Office önceden yüklü değilse kullanıcılar, programları indirmek için https://account.microsoft.com/ adresine yönlendirilecek.”

Mağazada Office programları hâlâ mevcut olsa da ‘Yükle’ düğmesi kullanıcıları internet sitesine yönlendiriyor.