Microsoft, en yeni Windows 10 güncellemesiyle parola kullanma zorunluluğuna bir son vermeyi amaçlıyor.

Nedendir bilinmez ama insanın gözünde dağ gibi büyüyen üşengeçlikler vardır. Bunlardan biri de Windows 10'a 4 karakterli bir PIN kodu oluşturmak ve girmek istememek... Ya da 'Gizleyecek bir şeyim yok' düşüncesiyle direkt olarak masaütünü görmek istemek de buna sebep olabilir.

Windows 10'da parola veya pin kodu kullanmak istemiyorsanız, kullanıcı hesabınızı yerel hesaba çevirmek zorundasınız. Bu da ayarlarınızın ve uygulamalarınızın senkronize olmaması anlamına geliyor. Tekrardan bir Windows 10 kurduğunuzda her şeyi baştan düzenlemeniz gerekiyor ve bu bir süre sonra bozucu bir hal alabiliyor.

Microsoft, en sonunda bu soruna bir çözüm getiriyor. Şu an Insider programına dahil olan kullanıcılar, 18309 numaralı sürümle bu özelliğe kavuşmuş durumdalar. Windows 10'a telefon numaranızla giriş yapıp gelen SMS kodunu girdikten sonra doğrulamayı tamamlamış oluyorsunuz ve parola girmenize gerek kalmıyor. Bu özelliğin 2019 yılının 2. yarısına kadar Windows 10'un standart kullanıcılarına da gelmesi bekleniyor.