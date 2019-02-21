Geçtiğimiz aylarda Insider kullanıcıları tarafından denenen My Office, şimdi de diğer kullanıcılar için sunuldu.

Microsoft, geçtiğimiz aylarda Insider kullanıcılarının beğenisine sunduğu My Office'te isim değişikliğine giderek Microsoft Mağaza'yı yayınladı. Microsoft Office uygulamalarını derli toplu bir biçimde sunan ve dokümanlarınıza tek bir pencereden bakmanızı sağlayan bu uygulama tamamen ücretsiz sunuluyor.

Uygulamanın kullanımı ücretsiz ama diğer Office uygulamalarına herhangi bir ücret ödemeden erişmenizi sağlamıyor. Sadece Office sahiplerinin işini kolaylaştıracak bir 'yardımcı uygulama' olarak düşünülebilir.

Office Yazılımını Destekleyen Sürümler

Office 2016

Office 2019

Office 365

Office Online.

Microsoft'un yavaş yavaş tüm işletim sistemleri ve uygulamalarında gördüğünüz Flat Design, burada da kendisini gösteriyor. Şeffaf ve minimal logolarla uygulama gerçekten de şık görünüyor.

Siz de uygulamayı bilgisayarınıza yüklemek için buraya tıklayabilirsiniz.