Microsoft, geçtiğimiz aylarda Insider kullanıcılarının beğenisine sunduğu My Office'te isim değişikliğine giderek Microsoft Mağaza'yı yayınladı. Microsoft Office uygulamalarını derli toplu bir biçimde sunan ve dokümanlarınıza tek bir pencereden bakmanızı sağlayan bu uygulama tamamen ücretsiz sunuluyor.
Uygulamanın kullanımı ücretsiz ama diğer Office uygulamalarına herhangi bir ücret ödemeden erişmenizi sağlamıyor. Sadece Office sahiplerinin işini kolaylaştıracak bir 'yardımcı uygulama' olarak düşünülebilir.
Office Yazılımını Destekleyen Sürümler
- Office 2016
- Office 2019
- Office 365
- Office Online.
Microsoft'un yavaş yavaş tüm işletim sistemleri ve uygulamalarında gördüğünüz Flat Design, burada da kendisini gösteriyor. Şeffaf ve minimal logolarla uygulama gerçekten de şık görünüyor.
Siz de uygulamayı bilgisayarınıza yüklemek için buraya tıklayabilirsiniz.