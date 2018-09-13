Windows 10 Ekim 2018 Güncelleştirmesi'ni yükleyen insider test programı kullanıcıları, Edge dışında bir web tarayıcısı yüklemeye çalıştığında Windows tarafından, Edge'i kullanması için uyarı alıyor.

Microsoft, Windows 10 kullanıcılarını Chrome veya Firefox'u yüklememesi konusunda uyarmaya hazırlanıyor. Yazılım devi Microsoft'un test kullanıcıları, rakip web tarayıcısını kurmaya çalıştığında ortaya çıkan yeni bir değişikliği fark ettiler. Son Windows 10 Ekim 2018 Güncelleştirmesi'nde Chrome veya Firefox yükleyicilerini çalıştırdığınızda görüntülenen bir uyarı, "Zaten Windows 10 için en güvenli ve en hızlı web tarayıcısı Microsoft Edge'e sahipsiniz" diyor.

Çıkan bu uyarı reddedilebilir olsa da bu, Microsoft'un, Windows 10'u rahatsız edici reklamlar ve pop-uplar ile dolduruyor olmasının bir diğer örneği. Buna benzer uyarılar şimdiden çıkıyor, Chrome ve Firefox kullanıcılarını Edge kullanmaya itiyor ancak bu en son yaptıkları şey, Microsoft'un Chrome'a karşı açtığı savaşta büyük bir adım oldu. Microsoft'un neden bu rahatsız edici uyarıları çıkardığını bilmiyoruz, özellikle de bu uyarıların yaptığı tek şey Windows 10 kullanıcılarını Edge kullanmaya itmektense sinirlendirmek olduğu ortadayken.

Microsoft, daha önceden Chrome kullanıcılarının Edge'e geçmeleri konusunda onlara zaten sürekli uyarı gönderiyordu, Dosya Gezgini'nde OneDrive reklamları çıkarıyordu ve Windows 10'a bir ton kullanışsız uygulama yüklüyordu. Ayrıca Microsoft, Windows 10 Mail kullanıcılarının tüm mail linkleri için Edge kullanmalarını sağlamaya da çalıştı fakat şirket, gelen tepkiler sonucunda bu değişikliği geri almak zorunda kaldı. Bu seferki uyarılar, Edge dışında bir tarayıcıyı yüklemek istediğinizde karşınıza çıkıyor fakat, Microsoft'un "Servis Olarak Windows" modeli, test kullanıcılarının geri bildirimine bağlı olarak şekillenecek.