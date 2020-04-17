Microsoft, daha önce Windows 10 20H1 ve sürüm 2004 olarak adlandırılan Windows 10 Mayıs 2020 güncellemesini Windows 10 Insider programı için önümüzdeki günlerde yayınlamaya başlayacak.

Microsoft, uzun bir zamandır hakkında haberler gelen Windows 10 Mayıs 2020 güncellemesini önümüzdeki günlerde yayınlanmaya başlayacak. Microsoft’tan yapılan açıklamada, güncellemenin son geliştirme aşaması olan Yapı 19041.2007’ye ulaşıldığı açıklandı.

Açıklama, güncellemenin önümüzdeki günlerde Windows Insider programındaki kullanıcılara yayınlanacağını gösteriyor. Güncellemenin genel Windows 10 kullanıcıları için ne zaman yayınlanacağı ise henüz belli değil.

Aslında Microsoft, Windows 10 güncellemelerinin yayınlanma tarihi konusunda oldukça tutarlı davranıyor. Bununla birlikte Microsoft, 2019’un kasım ayınının son günlerinden itibaren kısa süre içinde yayınlanacak güncellemeye yeni özellikler eklemeyi bıraktı ve güncellemede var olan sorunları çözmekle ilgileniyor.

Koronavirüs salgını diğer sektörleri etkilediği gibi Microsoft’un Windows çalışmalarını da etkiledi. Microsoft’un yöneticilerinden Jason Howard, bu hafta yapılması planan güncelleme açıkları tespit çalışmasının iptal edilmek zorunda kalındığını açıkladı.

Windows 10 Mayıs 2020 güncelleştirmesine nasıl ulaşılır?

Windows’un yeni güncellemesine ilk etapta Windows Insider programına dahil olan kullanıcılar ulaşabilecekler. Güncellemeye erken bir aşamada ulaşmak isteyen Windows 10 kullanıcıları programa dahil olmalıdır.

Windows Insider programına dahil olmak için Windows Ayarlar menüsü kullanılabilir. Ayarlar menüsüne girdikten sonra Güncelleme ve Güvenlik bölümünün altında yer alan Windows Insider Programı'na girip Başlayın butonuna tıklamak, programa katılmak için yeterlidir. Bunun için sadece bilgisayarınızda tanımlı bir Microsoft hesabınız olması gerekiyor.

Windows Insider Programı bölümünde yer alan İçeriden Önizleme seçeneklerinden birini seçtikten sonra Windows 10 Mayıs 2020 güncellemesinin önizlemesi bilgisayarınıza indirilir. Bundan sonra yapılması gereken son şey bilgisayarın yeniden başlatılması. Windows Update’de Güncellemeleri Kontrol Et’e tıkladığınızda güncelleme yüklenmeye başlar. Güncelleme yüklendikten sonra bilgisayarı bir kez daha yeniden başlatmanız gerekiyor.

Windows 10 Mayıs 2020 güncellemesinden beklentiler neler?

Microsoft, Windows 10 Mayıs 2020 güncellemesi üzerine uzun bir zamandır çalışıyor. Bu nedenle güncelleme ile ilgili birçok detay şimdiden belli oldu. Güncellemenin getirdiği değişikliklerin büyük bir kısmını kullanıcıların kendisinin ayrıca kurması gerekecek gibi görünüyor. Örneğin Linux için Windows Alt Sistemi kullanıcıların isteğine bağlı bırakıldı. Aynı şekilde Telefonunuz uygulaması da kullanıcıların isteğine bağı olarak kurulabiliyor.

Bunun dışında Microsoft, Mart ayında DirectX 12 Ultimate’i açıklamıştı. Özel bir donanım ve oyun desteğine ihtiyaç duymakla beraber bu teknolojinin Windows 10 Mayıs 2020 güncellemesinde yerleşik olarak yer alması bekleniyor.

Windows 10 2020 Mayıs güncellemesi henüz yayınlanmadı. Bu nedenle güncelleştirmenin geri kalan detayları henüz tam olarak belli değil. Önümüzdeki günlerde Windows Insıder Programı’ndaki kullanıcılar için yayınlandığında güncellemenin detaylarını sizlerle paylaşacağız.