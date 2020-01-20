Microsoft, Windows 10'un Modern Simgelerini Kullanıma Sundu

Microsoft'un bir süredir üzerinde çalıştığı yeni Windows 10 simgeleri, ortaya çıkmaya başladı. Şu an için sadece Windows Insiders kullanıcıları tarafından kullanılabilen simgeler, ilerleyen dönemlerde tüm Windows 10 kullanıcılarına sunulacak.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, son işletim sistemi Windows 10'la ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, kullanıcılara daha iyi ve görsel anlamda şık bir Windows 10 deneyimi sunmak için, aralık ayında yaptığı bir açıklamayla uygulama simgelerinde değişikliğe gideceğini duyurmuştu. 100'den fazla simgenin değişeceğini duyuran Microsoft, şimdi yeni simgeleri kullanıma sunmaya başladı.

Microsoft'un yeni Windows 10 simgeleri, Reddit platformu aracılığıyla ortaya çıktı. Bir kullanıcı, yeni simgelerin kullanıma sunulmaya başladığını, ancak şu an için yeni simgelerin sadece görev çubuğunda bulunduğunu açıkladı.

Yeniden tasarlanan ve kullanıcılara sunulmaya başlayan simgeler, şöyle görünüyor;

Yeni simgeler, şu an için sadece Windows Insiders programına katılmış olan kullanıcılar tarafından deneyimlenebiliyor. Windows Insiders kullanıcıları, şu an için yenilenen birkaç simgenin haricinde diğer tüm simgeleri, kısa bir süre içerisinde kullanmaya başlayabilecekler. Ancak standart Windows 10 kullanıcıları, yeni simgeleri kullanmak için bir süre daha beklemek durumunda kalacaklar.

Microsoft, bir süre boyunca yeni simgelerle ilgili geri bildirim toplayacak. Böylelikle Windows Insiders kullanıcıları, yeni simgelerin nasıl olduğunu değerlendirecekler ve Microsoft, bu değerlendirmeler kapsamında simgeleri yeniden gözden geçirme imkanı bulmuş olacak. Tüm bu işlemler tamamlandıktan sonra Microsoft, 100'den fazla yeni simgeyi tüm Windows 10 kullanıcılarının kullanımına açacak.