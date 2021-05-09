Microsoft, geçtiğimiz günlerde yayınlanan AMD SCSIAdapter – 9.3.0.221 güncellemesini kullanıcılardan gelen şikâyetlerin üzerine geri çekti. Kullanıcılar, güncellemenin ardından bilgisayarlarının başlatılmadığını birçok forumda dile getirdi.

Geçtiğimiz günlerde Windows Update üzerinden yayınlanan yeni AMD SCSIAdapter sürücüsünün Windows 10 kullanıcılarında sorunlara neden olduğu bildirilmişti. Çeşitli forumlarda birçok kullanıcı, özellikle Gigabyte X570 yonga setli ana karta sahip olanlar, yeni sürücünün yüklenmesinin ardından “INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE” hatasıyla karşılaşıyorlardı.

SCSIAdapter – 9.3.0.221 ismiyle yayınlanan yeni sürücü, kullanıcılardan gelen şikayetlerin ardından bugün Microsoft tarafından Update’den geri çekildi. Fakat sürücüyü bugünden önce yükleyen kullanıcıların sistemleri, halen aynı sürücüyü taşımaya devam ediyor. Dolayısıyla bu kullanıcıların sürücüyü elle kaldırmaları gerekiyor.

Güncelleme geri çekildi:

Güncellemeyi yükleyen kullanıcıların büyük bir bölümü, güncellemenin ardından bilgisayarlarını yeniden açmaya çalıştıklarında açılmadığını bildirdi. Cihazlar, Windows 10 açılmadan birkaç kez kendilerini yeniden başlatıyordu. Ardından yukarıda bahsi geçen hata gözüküyor ve Başlangıç Onarımı çalıştırılıyordu.

Kısaca Windows Update üzerinden birçok kullanıcıya da otomatik olarak yüklenen sürücü, bilgisayarların başlatılmasını zor, bazen imkânsız hale getiriyordu. Bilgisayarını başlatamayan bazı kullanıcılar bunu Başlangıç Onarımı üzerinden engelleyebilmiş olsalar da diğer kullanıcılar can sıkıcı sorunlar yaşamaya devam etti.

SCSIAdapter’ın yeni sürücüsünün sistemine otomatik olarak yüklendiği veya kendisinin yüklediği kullanıcılar, hatayla karşılaşmamak için sürücüyü kolaylıkla elle kaldırabilirler. Bahsi geçen sürücüyü kaldırabilmek için aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli: