Microsoft, Windows 10 Sürüm 1809'un Ağ Problemi Olduğunu Doğruladı

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Microsoft, yeni bir Windows 10 sürümü olan 1809'da bulunan bir ağ hatasını kabul etti.

Microsoft, Windows 10 işletim sistemlerini 1809 sürümüne güncelleyen kullanıcıları uyararak, söz konusu güncellemeyi yapan kullanıcıların F5 VPN hizmetinde kesinti yaşayabileceklerini belirtti.
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Şirket, F5 VPN kullanıcılarının yaşadığı olası hataların farkında olduğunu ve bu hataları gidermek için çalıştıklarını ifade etti. Microsoft, ağ tünelini kullanmak için BIG-IP APM ağ erişim profilini ayarladıktan sonra ağ erişiminin kaybedilebileceğini ve kullanıcıların BIG-IP Edge Client veya istemci cihazından bir Internet tarayıcısı kullanarak bir ağ erişim oturumu kurmaya çalışabileceklerini söylüyor.

Bu sorun, Windows 10'daki bir regresyon hatasının bir sonucudur. F5, Microsoft'un bu sorun için kısa bir süre içinde yeni bir güncelleştirme yayınlayarak olası sorunları çözmesini bekliyor fakat yeni güncelleme için şirket tarafından belirtilmiş kesin bir tarih yok.

Kaynak : https://news.softpedia.com/news/microsoft-confirms-windows-10-version-1809-issue-causing-network-loss-523842.shtml
Etiketler: microsoft, windows 10, windows 10 1809
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