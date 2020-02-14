Microsoft, iki ekranlı veya katlanabilir cihazlar için geliştirdiği işletim sistemi Windows 10X’in emülatörünü bu hafta yayınladı. Yayınlanan emülatörden yararlanan bir kullanıcı, Windows 10X'i MacBook'una yüklemeyi başardı.

Microsoft, başta kendi geliştirdiği Surface Neo olmak üzere iki ekranlı cihazlarda kullanılabilecek işletim sistemi olan Windows 10X'in emülatörünü hafta başında yayınlandı. Microsoft, işletim sisteminin emülatörünü yayınlayarak hem kullanıcıların işletim sistemini tanımasını istedi hem de geliştiricilerin işletim sistemine uygun uygulama optimizasyonlarını sağlamalarının yolunu açtı. Ancak gelişmeler, Microsoft’un düşündüğünden biraz farklı oldu.

Twitter’da “@imbushuo” ismini kullanan bir kullanıcı, Windows 10X’in emülatöründen yola çıkarak 12 inç bir MacBook’a Windows 10X işletim sistemini kurdu. İmbushuo’nun Twitter’da paylaştığı videoda Windows 10X’in MacBook’ta başarı ile çalıştığı görülüyor.

İmbushuo’nun Twitter’da yayınladığı video izlendiğinde kullanıcı arayüzünün Windows 10X’le birebir aynı olduğu görülüyor. MacBook, yeni işletim sistemi ile çift ekranlı bir cihaz gibi davranıyor. İki ekranına alt kısmında Başlat menüsü ve Başlat ikonu görülüyor.

Windows 10X, iki ekranlı cihazlar için geliştirildiği için tek ekranı bulunan bir cihazda bu işletim sistemini kullanmak verimli olmayacaktır. Videoda görüldüğü gibi Windows 10X, ekranın farklı bölgelerini ikinci bir ekran olarak tanımlayarak çalışıyor.

Windows 10X yüklenmiş MacBook'un videosu: