Geçtiğimiz ekim ayında yayınladığı 'bozuk' güncellemenin yaralarını saran Microsoft, Windows 19H1'i yayınladı.

Çeşitli sorunlarla boğuşuyor olsa da Windows 10'un hem görsel hem de işlevsel yenilikler bazında altın çağını yaşadığını söyleyebiliriz. Geçen 3 yıllık sürecin ardından kullanıcıların isteklerine ve beklentilerine yanıt vermek isteyen Microsoft, 2019'un ilk yarısında büyük güncellemeyi yayınlamadan önce deneme sürümleriyle devam ediyor.

Windows 10'un bu güncellemesi ile gelen yenilikleri listelediğimiz haberimize hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz:

Windows 10 19H1'in Bilinen Sorunları:

Seçili metinlerin karanlık mod için yeniden ayarlanması gerekiyor. Yapışkan Notlar'da Insight özelliği açıkken sorun yaratıyor.

Hesabınızın şifresini veya PIN kodunu değiştirirseniz Ayarlar çöküyor. CTRL - ALT - DEL ile şifre değiştirmeniz öneriliyor.

Eşleşme problemi yarattığı için Dynamic Lock özelliği Ayarlar'da görünmüyor. Ayarlar - Depolama sekmesinde diğer cihazlardaki depolamayı görüntülediğinizde Ayarlar çöküyor.

Yine Ayarlar sekmesinde Konuşma butonuna tıklarsanız Ayarlar çöküyor.

Insider güncellemelerini alırken Fast Ring veya Slow Ring seçeneklerini seçmiş olursanız, güncellemeden sonra bu ayarı değiştiremiyorsunuz.

Microsoft, her zaman olduğu gibi bu Insider güncellemesini de iş bilgisayarınızda veya değerli verilerinizin bulunduğu herhangi bir cihazınızda kurmanızı önermiyor.