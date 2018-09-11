Windows XP kullanıcılarını Windows 7'ye geçirmeye uğraşan Microsoft şimdi de aynı problemi Windows 7 kullanıcılarıyla yaşıyor. Kullanıcıları Windows 10'a geçirmeye çalışan Microsoft, güvenliği ücretli hale getiriyor.

Microsoft, kullanıcılarını Windows 10’a geçirmek için elinden geleni yapmaya devam ediyor. Şirket, son dönemde Windows 10 yerine halen Windows 7 kullananları yönlendirmeye çalıştı ve Windows 10’a geçmeleri için birçok taktik denedi. Microsoft, aynı sorunu Windows 7 çıktığında Windows XP’de kalmakta ısrar eden kullanıcılarıyla yaşamıştı.

Microsoft, kullanıcılarıyla yaşadığı bu soruna çözüm olarak Windows 10’u ilk yıl için ücretsiz olarak kullanıma açmıştı. Halen Windows 7 kullanmakta ısrar eden kullanıcılar için Microsoft, caydırıcı yeni bir yaptırım getirdi. Bu yeni yaptırıma göre 2020 yılından sonra Windows 7 kullanmaya devam edecek işletmeler için şirket, güvenlik güncellemelerini ücretli hale getirecek.

Microsoft Windows 7’nin güvenlik güncellemesi desteğini 14 Ocak 2020’de sona erdirecek. Şirket, Ocak 2023’te ücretli bir Windows 7 Genişletilmiş Güvenlik Güncelleştirmeleri (ESU) sunacağını duyurdu. Bu destek paketi cihaz bazında satışa sunulacak; fiyatı ise daha bilinmiyor ancak her yıl belli bir miktar zam alacak. Bu yeni uygulama bireysel kullanıcıları etkilemeyecek. Temel olarak Toplu Lisanslama Programı'ndaki Windows 7 Professional ve Windows 7 Enterprise müşterileri için geçerli olacak.

“Windows 10'a geçiş yapmanın zamanı geldi” diyen Microsoft’un Windows 7’si üst versiyon Windows 10'dan daha fazla kullanılıyor. Marketshare’in hazırladığı istatistiklere göre masaüstü cihazların yüzde 40’ında Windows 7 kullanılmaya devam ediyor. Windows 10 ise yüzde 38’lik bir kullanıcıya hizmet veriyor.