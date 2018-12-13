Microsoft Windows'un resmi Twitter hesabı, bugün yaptığı paylaşımla herkesi heyecanlandırdı.

Microsoft, resmi Twitter sayfası aracılığı ile oldukça heyecan verici bir gelişmeyi çıtlattı. Buna göre Microsoft, en geç yarına kadar önemli bir yazılım duyurusu gerçekleştirecek. İşin enteresan tarafı, bu uygulamanın Windows 95 logosu ile duyurulması oldu.

"Bu görsel 90'lar nostaljinizi hareketlendirdi mi? Yarın gelecek duyuru için takipte kalın!"

Elbette ilk akla gelen Windows 95'in bir yeniden tasarlanmış versiyonu ve Windows 10 için nostaljik Windows 95 teması oluyor. İki ihtimal de insanın içini kıpır kıpır etmeye yetiyor. Özellikle Windows 10'da ciddi bir klasik tema noksanlığı bulunduğu bir gerçek. Bununla birlikte duyuruda yapılan 'softwear' kelime oyunu, giyilebilir bir ürün olması ihtimalini de düşündürüyor.

Yapılacak olan duyurunun bugün en geç yarın gelmesi bekleniyor. Dilerseniz buraya tıklayarak ilgili duyurunun gelip gelmediğini kontrol edebilirsiniz.