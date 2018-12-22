Microsoft, Windows Hello Destekli bir 4K Webcam Geliştiriyor

Surface cihazlarının Başkanı Panos Panay, markanın gelecekteki donanımsal yenilikleri hakkında ipuçları vermekten kaçınmıyor. Anlaşılan o ki Microsoft, yeni bir 4K web kamerası hazırlığında.

Thurrott tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre Microsoft, yeni bir web kamerası ailesi üzerinde çalışıyor. Windows Hello desteğiyle öne çıkacak olan bu ürün (ya da ürünler) Windows 10'da çalışacağı gibi Xbox One'la da uyumlu olacak.

Birçok laptopta karşılaştığımız Windows Hello yüz tanıma sistemi, masaüstü bilgisayarlarda gerekli donanım olmadığından kullanılamıyor. Böyle bir kameranın varlığı ise bu soruna bir çözüm getirecekken kızılötesi ışınlarla çalışacak. Cihaz Xbox One'a bağlandığında ise, kamera kullanıcıyı gördüğünde otomatik olarak oturum açacak.

Rapora göre bu yeni web kamerası ailesi, tekil kullanıcıları hedef aldığı gibi kurumsal kullanıcılara da odaklanacak.

Bu durum, Microsoft'un bir webcam fikriyle uğraştığının ilk göstergesi değil. Geçtiğimiz Ekim ayında yapılan bir röportajda Panos Panay, Surface Hub 2'nin USB-C web kamerasının, Surface markası altında üretecekleri bir ürüne ilham verebileceğini söylemişti.