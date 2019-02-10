Microsoft, Windows 10 güncellemesiyle varsayılan tarayıcısını Internet Explorer’dan Microsoft Edge’e çevirmişti. Bunun yanı sıra işletim sisteminin 2015 güncellemesinin ardından Microsoft, kullanıcılarına modern uygulamalarını kullandırmak için elinden gelen her şeyi yaptı.

Microsoft, kullanıcılarına daha güncel uygulamalarını kullandırmak için farklı yöntemleri denese de Internet Explorer hala Windows 10’da kullanılabilir halde. Ancak Microsoft Edge’in çıkışıyla birlikte Microsoft, kullanıcılarını Microsoft Edge kullanmaları için zorluyor. Uyumluluk konusunda engeller oluşturan Internet Explorer ise şu an için devamlılığını sürdürüyor.

Microsoft, Internet Explorer’ın kuruluşlar için değerli bir araç olduğunu kabul etse de zamanla Internet Explorer’ın fazlasıyla güncellemeye ihtiyaç duyacağını ve kullanıcıların daha modern tarayıcıları tercih etmelerinin gerekli olduğunu belirtti.

Microsoft’un mühendisi Chris Jackson, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Göründüğü üzere Internet Explorer bir uyumluluk çözümü. Yeni internet standartlarını destekleyecek güncellemeleri Internet Explorer’a getirmiyoruz. Çoğu site hâlâ sorunsuz şekilde çalışsa bile geliştiriciler artık yenilikleri Internet Explorer üzerinde test etmiyor. Yeni ve modern tarayıcıları tercih ediyorlar” ifadelerini kullandı.

Görünüşe göre Microsoft, kullanıcıların Chromium tabanlı tarayıcıyı kullanması için elinden geleni yapıyor. Şirketin yaptığı açıklamaya göre yakın tarihte bir önizleme sürümü çıkartılması planlanıyor.