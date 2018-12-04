Özellikle ofis bilgisayarı olarak kullanılan cihazlarda kullanıcıların gönlünü fetheden Chrome OS, Microsoft'a ilham olmuşa benziyor.

Özellikle Chromebook sahiplerinin ciddi bir ekstra şarj süresi sağlaması sebebiyle büyük bir ilgiyle karşıladığı Chrome OS, Microsoft'a ilham olmuşa benziyor. Chromium tabanlı bir tarayıcı geliştirdiği haberlerinin ardından, Microsoft'un Google'dan feyz aldığı yeni bir alan daha görüyoruz.

Windows 10'un Insider sürümünde yer alan bir dokümanda, Microsoft yeni işletim sistemlerinden birinin Windows 10 Lite olacağını onaylıyor. Sistem kaynaklarını daha az kullanacak olan ve dizüstü bilgisayarlar için gözle görülür bir performans artışı sunacak olan işletim sistemi, gereksiz bütün yüklerinden arındırılarak tüm zamanların en az RAM kullanan Windows sürümü olacak.

Lite'ın hemen hemen bütün CPU'larda çalışacak şekilde tasarlanıyor. Gelen dedikodular, Microsoft'un bu işletim sistemini Windows ismiyle değil farklı bir isimle de çıkarabileceğini belirtiyor. Ancak henüz konuyla ilgili net bir açıklama gelmiş değil.

Son günlerde Microsoft'un geçmişteki 'en iyisini biz biliriz' tavırlarından vazgeçtiğini görmek gayet hoş. Bakalım Windows Lite başarılı bir işletim sistemi olabilecek mi.