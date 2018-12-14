Günümüzden 10 yıldan daha önce yayınlanmış olan Windows Longhorn, sahip olduğu araçlar ve özelliklerle en işlevsel Windows sürümlerinden biri olmayı başarmıştı.

Windows Longhorn’u hatırlayanınız var mı? Kimsenin hatırlamak bile istemediği Windows Vista’nın beta sürümü olarak tanımlayabileceğimiz Windows Longhorn, pek çok işlevsel özelliğe sahipti. Öyle ki, sahip olduğu bazı özellikler bugün yüz milyonlarca bilgisayara hayat veren Windows 10’da dahi bulunmuyor.

Windows Longhorn, bugün kullanmakta olduğumuz ‘İşlem Merkezi’ aracının temellerini oluşturuyordu. Aslına bakacak olursak bugün kullanmış olduğumuz İşlem Merkezi’nin Windows Longhorn’da bulunan ‘Yan Çubuk’ adlı aracın ancak temelini oluşturabileceğini söyleyebiliriz. Zira işlevsellik açısından Yan Çubuk, İşlem Merkezini bir hayli eziyor.

Bugünlerde akıllı telefon kullanırken hiçbir uygulamayı açmadan sadece bildirim merkezini açarak medya oynatıcısını kontrol edebilyor, mesajlarımızı okuyabiliyor hatta yanıtlayabiliyoruz. Windows Longhorn’un Yan Çubuk adlı aracı da bu ve benzeri işlevleri ile Windows 10’un İşlem Merkezi’nden çok daha fazla işe yarıyordu.

Kısa bir süre önce Stephen Chapman tarafından YouTube’da paylaşılan bir video, Microsoft’un Windows Longhorn prototipini ortaya çıkardı. Üstelik 2003-2004 yılları arasında üzerinde çalışıldığı belirtilen sistem yalnızca masaüstü bilgisayarlar için değil, telefonlar için de geliştirilme aşamasındaydı.

Videoya göre Windows Longhorn; masaüstü işletim sistemi, mobil işletim sistemi, ofis araçları ve e-posta servisi ile gerçek bir ekosistem olacaktı. Masaüstü canlı bildirim kartları, e-posta bildirimleri ve dahasını içeren Yan Çubuk, Yan Çubuk’a entegre Longhorn Live adlı görüşme ve mesajlaşma uygulaması ve fazlasıyla Windows Longhorn, yayınlanması halinde bugün bile en işlevsel Windows sürümlerinden biri olmayı başarabilir.