Microsoft, mobil platformlar için geliştirdiği yeni Office uygulamasını Google Play Store'dan kaldırmıştı. Teknoloji devi şimdi, yeni uygulamasının ön izleme sürümünü, zahmetli bir yolla da olsa Android kullanıcılarına sundu.

Teknoloji devi Microsoft'un tüketicilere sunduğu en büyük hizmetlerden bir tanesi de Office uygulamaları. Bilindiği üzere Office uygulamaları aracılığıyla belgeler hazırlayabiliyor, sunumlar yapabiliyor ve hesap tabloları oluşturabiliyoruz. Microsoft, elbette ki bu uygulamalarının mobil versiyonlarını da sunuyordu ancak ilerleyen dönemlerde bu durum değişecekmiş gibi görünüyor.

Microsoft'un mevcut mobil uygulamaları, hem sayısal anlamda çok fazla hem de tekil olarak büyük boyutluydu. Ancak bu durumun tüketicilere yarattığı sorunların farkında olan Microsoft, bu konuda radikal bir karar alarak Office uygulamalarını birleştirmeye karar verdi. Yani bundan sonra Android ve iOS platformları tek bir Microsoft Office uygulaması kullanacak.

Microsoft'un Office uygulamaları kendiyle özdeşleşen renklere sahiptir. Örneğin Microsoft Word'un rengi mavi iken Microsoft Excel'in rengi yeşildir. Microsoft, bu özelliği birleştirmiş olduğu mobil uygulamasında da sunmaya devam ediyor. Örneğin kullanıcılar Microsoft Office uygulaması üzerinden Word'ü açmaya çalıştıklarında mavi, Excel'i açmaya çalıştıklarında ise yeşil renkli bir görünüm ile karşılaşıyorlar.

Microsoft'un yeni mobil Office uygulaması, geçtiğimiz günlerde Google Play Store'da yayınlanmış ancak kısa bir süre sonra kaldırılmıştı. Uygulama henüz kararlı sürümünde değil ancak Microsoft, dileyen tüm kullanıcıların katılabileceği bir ön izleme sürümü oluşturmuş ve kullanıcılar, istedikleri takdirde ön izleme sürümüne dahil olarak yeni Office uygulamasını deneyimleyebiliyorlar. Eğer sizler de Microsoft'un yeni Office uygulamasını denemek isterseniz, yapmanız gereken birkaç basit işlem var.