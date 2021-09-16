Teknoloji devi Microsoft, Xbox'ın 20. yılını kutlamak için özel tasarım tişörtler ve kapüşonlular hazırladı. Şirket, Xbox'a dair özel tasarımlara yer veren ürünleri Xbox Gear Shop'ta satışa sunmuş durumda.

2021 yılı, Xbox konsollarının 20. yıl dönümü olarak tarihe geçiyor. İlk Xbox 15 Kasım 2001'e kadar piyasaya sürülmemiş olsa da, yani yıldönümü aslında tam olarak birkaç ay sonra gerçekleşecek olsa da Xbox'ın 20. Yılını bazı yeni giysilerle kutlamak mümkün. Xbox Gear Shop'ta yirmi yıllık Xbox oyunculuğunun anısına yeni kapüşonlular ve tişörtler satışa sunuldu.

Üç yeni Xbox giysisi, orijinal Xbox konsolunun logosu taşımakta. Xbox 20th Anniversary Nexus Hoodie siyah veya beyaz renkte, Xbox 20th Anniversary Nexus Tişört ise yalnızca siyah renkte olmak üzere Xbox hayranlarının beğenisine sunulmuş durumda.

Xbox Sphere koleksiyonu Halo gibi oyunlardan ilham alınarak hazırlandı

Xbox Sphere Koleksiyonu, Xbox Sphere simgesinin benzersiz çeşitlerini içeren tişörtlere yer vemekte. Halo, State of Decay ve Psychonauts'tan ilham alan koleksiyondan tişört siparişi vermek mümkün. Microsoft, şu anda mevcut olan altı Xbox Sphere Collection tişörtünü "Wave 1" olarak listeliyor, yani daha fazla çeşidin yolda olması bir hayli muhtemel.

Xbox 20th Anniversary tişörtü 28 dolar, Xbox 20th Anniversary kapüşonlusu 60 dolardan satışa sunulmuş durumda. Xbox Sphere Collection tişörtlerinin başlangıç ​​fiyatı ise 20 dolar. Xbox Gear Shop'ta yeni olmasalar da Xbox 20th Anniversary Personalized kupasını veya Halo 20th Anniversary Personalized lazer gravür bardağını mağazadan satın almak mümkün. Xbox Gear Shop sık sık güncellenmekte, yani tekrar kontrol edildiğinde yeni ürünlerle karşılaşılabilir.