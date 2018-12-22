Microsoft, Cortana sayesinde aldığınız mailleri yüksek sesle okuyabilecek ve siz araba kullanırken telefonunuza bakmanızı önleyecek.

Araba kullanırken mail almak fazlasıyla rahatsız edici bir durum olabiliyor. Mailde ne yazdığını merak ederken aynı zamanda da yola odaklanmanız gerekiyor ve bu pek de hoş bir durum değil. Microsoft ise bu durumu değiştirecek bir gelişmeye imza atmaya hazırlanıyor. Outlook üzerinden aldığınız mailleri yüksek sesle okuyabilecek olan Cortana, siz araba kullanırken hiçbir gelişmeden geri kalmamanızı sağlayacak.

Outlook uygulamasının 3.3 versiyonunda Cortana, belirlediğiniz gelen kutunuzdaki mailleri size okuyabilecek. Telefonunuzu herhangi bir Bluetooth cihazına bağladığınız zaman, bastığınızda maillerinizi sizin için okumasını sağlayacak bir tuş göreceksiniz. Uygulamanın en güzel yönlerinden bir diğeri ise seslendirilmenin çok güzel bir şekilde yapılmış olması.

Eğer belirli bir maili atlamak isterseniz kaydırmanız yeterli olacaktır. Her mailin sonunda “sil”, “yanıtla” ya da “işaretle” gibi direktifler verebileceksiniz. Ancak birkaç saniye boyunca bir şey söylemezseniz Cortana sonraki maili okumaya devam edecek. Yukarıda belirttiğimiz komutlar ekran üzerinde de bulunacak ancak eğer araç kullanıyorsanız ses komutlarını kullanmanızı öneririz.

Önemli özelliklerinden bir diğeri ise Cortana maili okumadan önce mailin uzunluğunu size söyleyebilecek ya da mail fazla görsel öğe içeriyorsa maili sizin okumanızın daha iyi olacağını söyleyecek.

Şu an için çıkış tarihi hakkında resmi bir açıklama olmasa da incelemelere göre yakın zamanda çıkacağını söyleyebiliriz.