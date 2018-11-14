Microsoft'un son zamanlarda yapay zeka üzerine yaptığı yatırımların sayısı giderek artmaya başlıyor. Ekim ayında GitHub'ı bünyesine katan Microsoft bu sefer de bir chatbot üreticisi olan XOXCO'yu satın aldı.

Bir araştırma şirketi olan Gartner, 2020’ye kadar konuşkan yapay zekalar yani chatbotların büyük organizasyonlardaki müşteri servislerinin yerini alacağına inanıyor. Yani bir sorununuz veya sorununuz olduğunda bunu yapay zekalara anlatarak çözmeye çalışacaksınız. Teknoloji şirketleri bu konudaki yapay zeka kapasitesinden ise emin olmak istiyor, bu yüzden teknoloji devi Microsoft bir yazılım geliştirme stüdyosu olan XOXCO’yu bünyesine kattı.

Stüdyo konuşkan yapay zeka ve bot geliştirme işleriyle biliniyor, ayrıca Slack için üretilen ve ilk ticari bot olan Howdy’yi de geliştiren stüdyo. XOXCO, Microsoft’un yapay zeka odaklı olarak devraldığı şirketlerin son halkası. Teknoloji devi, Semantic Machines’i Mayıs'ta, Bonsai’yi Temmuz'da, Lobe’u Eylül'de ve son olarak GitHub’ı da Ekim ayında satın almıştı.

Microsoft yapay zeka konusunda da vitesi artırdığını kimselerden saklamıyor. Şirket geçtiğimiz günlerde, işletmeler ve organizasyonlar için de yapay zeka hedefli güncellemeler yapmıştı.

Microsoft ayrıca chatbotlar için bir rehber dahi yayınladı, Microfot Yapay Zeka ve Araştırma departmanı Başkan Vekili Lili Cheng “Bunlar sadece rehber, faydalı olduğunu düşündüğümüz şeyler. Özellikle fiziksel sağlık, finans gibi birçok yönden insanlara yardımcı olabilecek botlar” dedi.

Toplu taşıma araçlarından insani çabalara kadar, Microsoft'un yapay zeka planları iddialı, ancak bu son duyurular teknolojiyi daha küçük kuruluşlara da ulaştırmayı amaçlıyor. Yani bu, bilgisayarlarla düşündüğümüzden de erken konuşmaya başlayabileceğimiz anlamına geliyor.