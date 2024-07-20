Microsoft, etkileri küresel olarak hissedilen CrowdStrike güncellemesinden etkilenen cihaz sayısını 8,5 milyon olarak açıkladı.

Bir sabah internetin düzgün çalışmadığı, uçakların büyük kısmının uçmadığı, bankacılık işlemlerinin yapılamadığı bir sabaha uyandık. Bu durumun nedeni ise çok geçmeden ortaya çıktı: CrowdStrike güncellemesi nedeniyle bilgi teknolojisi sistemleri çalışmıyordu. Bu küresel sorundan kaç cihazın etkilendiği ortaya çıktı.

Microsoft'un kurumsal blogundan yapılan açıklamaya göre sorundan etkilenen cihaz sayısı 8,5 milyon oldu. Microsoft bu sayının, dünya çapındaki tüm Windows cihaz sayısının yüzde 1'i bile olmadığını söylerken, yine de yaşanan kesintinin bugüne kadarki en büyük kesinti olduğunu belirtti. Kesintinin ardından havacılıktan bankacılığa kadar hemen her sektör neredeyse tamamen toparlanmış durumda.

Siber güvenlik uzmanları uyardı

Siber güvenlik uzmanları, yaşanan kesinti sonrasında kötü niyetli yazılımları için fırsat oluştuğunu ifade etti. Ertelenen uçuşlar, kaçan anlaşmalar ve sıkıntıya düşen iş akışları sonrasında düzelme süreci devam ediyor. Ayrıca bazı siber saldırganlar da yaşanan sorunların ardından kendilerini bilişim teknolojisi sorumluları olarak tanıtarak kişileri kandırmaya çalışıyorlar.

CrowdStrike CEO'su George Kurtz ise yaptığı açıklamada, kullanıcıların güncellemeleri indirmeden önce şirketin resmi temsilcileri ile konuşmalarını tavsiye etti. Şirketin açıklamasında "Düşmanların ve kötü aktörlerin bu gibi olayları fırsata çevirmeye çalışacağını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Sorun, Perşembe günü 21.00'de başladı ve siber güvenlik yazılımı CrowdStrike Falcon'u kullanan Windows kullanıcılarını etkilemişti.