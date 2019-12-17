Microsoft, yeni Chromium tabanlı Edge tarayıcısını Windows Update aracılığıyla Windows 10 kullanıcılarına otomatik olarak sunacağı tarihi açıkladı.

Microsoft, kasım ayının başlarında Chromium tabanlı Edge tarayıcısının yayınlanacağı tarihten itibaren kademeli olarak Windows 10 kullanıcılarına gönderileceğini açıklamıştı. Şirket şimdi de yeni tarayıcısının 15 Ocak 2020'den itibaren kullanıcılara sunulmaya başlayacağını duyurdu.

Edge'in Chromium tabanlı versiyonu, Windows işletim sisteminin sürümlerine bağlı olmayacak. Microsoft, yeni Edge'i zaten Windows 10 1709 veya daha yeni sürüme sahip olan tüm bilgisayarlar için Windows Update aracılığıyla otomatik olarak kullanıma sunacak. Microsoft Edge daha sık ve daha esnek güncelleme özellikleri içerecek ve tarayıcının Windows'a sorunsuz bir şekilde uyum sağlaması için işletim sisteminde değişiklikler yapılacak.

Yeni Edge'in özellik güncellemeleri yaklaşık 6 haftalık döngüler halinde kullanıcılara sunulacak. Güvenlik ve uyumluluk güncellemeleri gerektiği durumlarda gönderilecek. Yeni Edge geldikten ve Windows 10 işletim sistemlerinde güncellemeler yapıldıktan sonra, tarayıcı ayarları ve kısayollar otomatik geçişi eski sürümden yeni sürüme taşınacak.

Microsoft ayrıca, yeni Edge'i otomatik olarak almayı engellemek isteyen şirketler için Blocker Toolkit sunmuştu. Windows 10 Home sistemlerinde de çalıştırılabilen araç seti, yeni Chromium tabanlı Edge'in manuel kurulumunu engellemiyor.

Microsoft, web tarayıcısında daha fazla uyumluluk sağlamak adına, Edge'deki bazı bileşenlerle birlikte Chromium kullanarak Edge'in yeni bir sürümünü yaptığını duyurmuştu. Şirket, temelde Chromium Blink motorunu kullanıyor ve az sayıdaki Chromium hizmetini Microsoft eşdeğerleriyle değiştiriyor.

Ayrıca Microsoft'un ARM 64 özellikli bir Chromium Edge sürümünün yanı sıra Linux sürümü üzerinde de çalıştığı gelen bilgiler arasında.