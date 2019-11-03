Microsoft, Android platformu için yeni bir uygulama yayınladı. Henüz beta aşamasında olan bu uygulama, platform için yayınlanan tüm Office uygulamalarını tek bir arayüze toplayarak büyük bir kolaylık sağlıyordu ancak Microsoft uygulamayı kısa bir süre sonra mağazadan kaldırdı

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft, Windows işletim sistemi ile bilgisayarlarımıza can verirken aynı zamanda çeşitli Office uygulamaları ile sunum, tablo gibi şeyler yapabilmemize olanak sağlıyor. Microsoft Office içerisinde bulunan Word, Excel, PowerPoint gibi uygulamalar yalnızca Windows işletim sisteminde değil, akıllı telefonlarda bulunan Android işletim sisteminde de kullanılabiliyor.

Microsoft, bütün bu uygulamaları bir araya toplayan bir uygulama yayınladı. Bu uygulama, tahmin edebileceğiniz gibi açtığınız zaman karşınıza bütün Office programlarını getiren ve dilediğiniz gibi belge yapabilmenizi ya da var olan bir belgeyi düzeltebilmenizi sağlıyor. Dahası, bu uygulama sayesinde arkadaşlarınız ile birlikte aynı dosya üzerinde ortak bir şekilde çalışabiliyorsunuz.

Uygulama Google Play Store'a yüklendi ancak daha sonra kaldırıldı

'Microsoft Office: Word, Excel, Powerpoint & more' isimli uygulama, beta sürecini Google Play Store'a yüklenerek başlatmıştı ancak daha sonrasında Microsoft, uygulamayı Google Play Store'dan kaldırdı. Erken erişim olarak mağazaya yüklenen uygulamada birkaç göze çarpan hata vardı ancak şirket uygulamanın neden kaldırıldığı ile ilgili bir açıklama yapmadı.

Microsoft'un uygulamayı daha sorunsuz ve stabil bir hale getirdikten sonra yeniden Google Play Store üzerinde paylaşması bekleniyor. Şirketin konuyla ilgili herhangi bir yorum yapmaması ve uygulamayı bu kadar erken kaldırması ise şaşırtıcı oldu. Uygulama yeniden yayınlandığı zaman haberdar olmak için bizleri takipte kalın.