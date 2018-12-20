Microsoft, Yeni Office Uygulamasını Kullanıcılara Sundu

Windows Insider programı gibi Office kullanıcılarını da yeni özelliklerle tanıştıran Microsoft, tüm ofis uygulamalarını bir arada sunan bir uygulamayı yayınladı.

Microsoft uzunca bir süredir kullanıcılara nihai sürümleri sunmadan önce, belirli bir kullanıcı kitlesiyle yeni özellikleri denemeye devam ediyor. Daha önceden Insider programına dahil olan kullanıcılar için, Microsoft Office uygulamalarını derli toplu bir biçimde sunan My Office uygulaması yayınlandı.

My Office Destekleyen Sürümler

Office 2016

Office 2019

Office 365

Office Online.

Eğer yukarıdaki sürümlerden herhangi birine sahipseniz ve Windows Insider programına dahil olduysanız, siz de istediğiniz zaman Microsoft Mağaza uygulamasına girerek My Office'i indirebilirsiniz.

My Office, özellikle arama özelliği ile koordineli çalışarak çalışmalarınızı tek bir pencere üzerinden kolayca yürütebilmenizi sağlıyor. Ayrıca çalışmalarınızda kullanacağınız materyalleri, ayrı bir tarayıcı penceresi açmanıza gerek kalmadan kolayca entegre edebiliyorsunuz.

Eğer Insider kullanıcısı olmanıza rağmen My Office'e halen erişemiyorsanız, Insider güncelleme sıklığını 'Fast' olarak seçtiğinizden emin olun.