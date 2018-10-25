Microsoft, Yeni Sistem Güncellemesindeki Hatayı Kabul Etti

Yeni güncellemeden sonra ZIP arşivlerinden direkt olarak işlem yapmamanızı öneriyoruz.

Microsoft’un temsilcilerinden biri Ekim 2018 güncellemesi sonucunda Windows 10 kullanıcılarını etkileyecek ZIP bug'ını kabul etti ve sorunu çözme yolunda ilerlediklerini belirtti.

Şu anki bug ile ZIP arşivinde bulunan dosyaları bir yere kopyalar ya da taşırken aynı isimde bir dosya bulunması durumunda sizden dosyaların üzerine yazma konusunda izin istenmiyor.

Otomatik olarak dosyaların üzerine yazılıyor ya da moderatörün açıklamasına göre dosyaların üzerine yazılmış gibi görünse de dosyalarınız aynı şekilde duruyorlar.

Kulağa biraz karışık gelse de Microsoft’a göre ZIP arşivindeki dosyaları çıkartmadan taşıdığınızda ya da kopyaladığınızda dosyalarınız doğru şekilde taşınmamış ya da kopyalanmamış olabilir.

Başka bir deyişle önemli nokta, taşıma ya da kopyalama işlemi yapmadan önce dosyalarınızı arşivden çıkartmanız.

İstemsiz Silme İşlemi

Konu hakkında Microsoft bir paylaşımda bulunmuş durumda. Moderatörler, dosyalarını kaybetmemek isteyen kullanıcıları ZIP arşivlerinden direkt olarak kopyalama ya da taşıma işlemi yapmaması konusunda özellikle uyarıyorlar.

Paylaşımda Microsoft’un konu hakkında çalışma yaptığını ve bir iki hafta sonra hatanın çözüme ulaştırılacağını belirten bir not da bulunuyor.