Microsoft, akıllı telefonunuzdaki pek çok veriyi bilgisayarınıza yansıtarak akıllı telefonu sürekli olarak kontrol etme derdini ortadan kaldıracak Your Phone uygulamasını herkesin kullanımına açtı.

Dünyanın en büyük yazılım şirketi Microsoft, Mayıs ayında düzenlediği Build Developer konferansında pek çok yeni Windows 10 özelliği tanıttı. Bu özelliklerden en çok dikkat çekeni ise ‘Your Phone’ adlı yeni araç olmuştu. Peki Your Phone nedir?

Your Phone uygulaması, akıllı telefonlar ile Windows 10 bilgisayarlar arasında TeamViewer benzeri bir bağlantı kurulmasını sağlar. Dolayısı ile akıllı telefonunuzdaki bazı verileri direkt olarak bilgisayarınızda görüntüleyebileceksiniz. Peki bunun faydası nedir?

Akıllı telefonlarımıza her gün onlarca farklı uygulamadan bildirimler geliyor ve sürekli olarak bildirimleri kontrol etmek, bilgisayardaki işimize odaklanmamızı zorlaştırıyor. Your Phone uygulaması, gelen bildirimleri bilgisayardan kontrol etmenizi sağlıyor.

Hepsi bu kadar da değil. Your Phone uygulaması ile akıllı telefonunuzda bulunan tüm fotoğrafları görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca telefonunuz aracılığı ile yazılı iletişim kurmanız gerektiğinde Your Phone üzerinden metin mesajı da gönderebilirsiniz.

Your Phone uygulamasının temel amacı, Windows 10 kullanıcılarını bilgisayar başındayken sürekli olarak ikinci bir cihazı kontrol etmekten kurtarmak. İşte bu nedenle Microsoft, Your Phone uygulamasını artık bütün Windows 10 kullanıcılarının hizmetine açtı.

Your Phone uygulaması şu an için sınırlı sayıda özelliğe sahip. Bu nedenle şimdilik sadece fotoğraflarınızı görüntüleyebiliyorsunuz. Ancak ilerleyen dönemde gelecek güncellemeler ile diğer özellikler de sırası ile uygulamaya dahil olacaktır.

Your Phone uygulamasını kullanmak için öncelikle Windows 10’un son sürümüne sahip olduğunuzdan emin olmanız gerekiyor. Eğer Windows 10’un son sürümüne sahipseniz buraya tıklayarak Microsoft Store’dan Your Phone uygulamasını indirebilirsiniz.