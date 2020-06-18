Geçen hafta yaptığı açıklamada 'aksi yönde bir yasa çıkmadığı sürece yüz tanıma teknolojisini polislere satmayacağını' açıklayan Microsoft’un yıllar önce sistemi federal bir birime satmaya çalıştığını gösteren e-postalar ortaya çıktı.

Yüz tanıma teknolojisi pek çok tartışmanın da merkezinde yer alan bir teknoloji olarak biliniyor. Çin gibi ülkelerde günlük hayatın bir parçası olan bu uygulama, bazı ülkelerde de ciddi bir tartışma konusu.

Yüz tanıma sistemine sahip olan teknoloji devlerinden Microsoft, yakın zamanda yaptığı açıklamada bu sistemleri yasal olarak zorunda olmadıkları sürece polise satmayacaklarını söylemişti. Yıllar önce firma daha farklı düşünüyormuş.

Microsoft’tan DEA’ya teklif:

Microsoft, yeni ortaya çıkan yazışmalara göre yıllar önce yüz tanıma teknolojisini kolluk kuvvetlerine satmayı denedi. Amerikan Federal Hükümeti’nin uyuşturucu ile mücadelede görev yapan birimi DEA ile görüşen Microsoft, sistemi satmayı teklif etti.

Bu e posta görüşmeleri, yüz tanıma teknolojisi kullandığı gerekçesiyle DEA ve FBI’a karşı dava açan Amerikan Sivil Haklar Sendikası (ACLU) tarafından mahkemeye sunulan delillerin arasında yer aldı.

Microsoft, daha önceki açıklamasında bu ürünü polise satmayacağını söylemiş olsa da söz konusu federal örgütler olduğunda herhangi bir söz vermemişti. Yani yarın bir gün böyle bir anlaşmanın gerçekleşmesi, Microsoft’un açıklamasıyla da çelişmeyecektir.

ACLU, yüz tanıma teknolojisine karşı:

ACLU’dan gelen açıklamada da Microsoft’un söz konusu federal örgütler olduğunda teknolojiyi satıp satmama konusunda açıklama yapmadığı ifade edildi. Ek olarak DEA adlı organizasyonun şimdiye kadar uyuşturucu karşıtı mücadelenin öncüsü olduğu, şu anda da organizasyonun yetkilerinin gittikçe genişletildiği ifade edildi.

E-postalara göre Microsoft, DEA ajanlarına yaptığı tanıtımda yüz tanıma sisteminin özelliklerini ve yeteneklerini anlattı. Ayrıca DEA’nın, FBI’ın karşılaştığı tepki sonrasında böyle bir adım atmaya kalkıştığı ifade edildi. Yüz tanıma sistemleri, özellikle ırkçı önyargılar nedeniyle eleştiriliyor. Ayrıca bu tür teknolojilerin, şu anda ABD’de gerçekleşen Black Lives Matter gibi protestolarda vatandaşları tespit etmek için kullanılabileceği ifade ediliyor.

Microsoft, son açıklamalarıyla yüz tanıma teknolojisi konusunda kamuya açıklamalar yapan Amazon ve IBM’e katıldı. ABD Başkanı Donald Trump ise firmanın bu kararından sonra 'hükûmet anlaşmalarını kaybedebileceğini' ifade etti.