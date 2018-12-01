Microsoft'un Katlanabilir Telefonu Andromeda 2019'da Gelecek

Microsoft tarafından piyasaya sürülecek katlanabilir akıllı telefon Andromeda, 2019 yılı içerisinde bizlerle olacak.

Bundan birkaç ay önce açıklanan katlanabilir telefon Andromeda, Microsoft tarafından açıklanırken "Göründüğünden daha fazlası" şeklinde belirtirken telefon ile ilgili beklentileri biraz artırmıştı. 2019'da çıkması beklenen akıllı telefonun bizi nasıl bir sürpriz ile karşılayacağı konusunda hala bir açıklama bulunmuyor.

Belirli teknoloji kaynaklarında geçen dedikodulara göre, telefonun bir tablet olarak kullanılabileceği, katlandığında ise tamamen bir akıllı telefondan farksız olacağı göz önünde bulunduruluyor. Ancak bunun yanında Microsoft çoktan öldüğünü söyleyebileceğimiz Windows Phone OS işletim sistemini bu yeni telefonda kullanmayacak. Bundan ziyade çok daha farklı bir değişikliğe gidileceği düşünülen Microsoft, 2019 yılında çıkacağı düşünülen telefon hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı.

2019 yılında bir çok farklılığa imza atmaya hazırlanan Microsoft, radikal kararlar ile karşımıza çıkabilir. Bu kararlar karşısında mutlu mu olacağız yoksa hayal kırıklığına mı uğrayacağız hep beraber göreceğiz.