  • Microsoft Üzdü: Xbox Live Gold ve Xbox Game Pass'e Fahiş Zam

Microsoft Üzdü: Xbox Live Gold ve Xbox Game Pass'e Fahiş Zam

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Microsoft cephesinden gelen yeni karara göre, 15 Ekim tarihinden itibaren Xbox Live Gold ve Xbox Game Pass'e oyunseverleri üzecek miktarda zam gelecek.

Son zamanlarda gerek dolar kurundaki hareketlenme gerek akıllı telefon sektöründeki sıradışı zamanlar Türkiye gündemini fazlasıyla oyalarken, yeni kötü haber Microsoft cephesinden geldi. Microsoft Türkiye, 15 Ekim tarihinde geçerli olmak üzere Xbox Game Pass ve Xbox Live Gold servis ücretlerine zam yapma kararı aldı.
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Yeni fiyat politikası ise oyunseverleri derinden yaralayacağa benziyor. Yeni fiyatlandırmaya göre yıllık Xbox Live Gold üyeliği 179 liradan 439 liraya çıkarılırken, Xbox Live Gold ve Xbox Game Pass’in aylık ücreti 29 liradan 59 liralık bir ücrete çevrildi.
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Bu zam kararının bir tür tüketici teşvik sistemi olup olmadığı bilinmese de; 15 Ekim tarihinden önce 12 aylık Xbox Game Pass üyelik ücreti 287 lira olarak belirlenmiş durumda. 15 Ekim tarihine kadar geçerli olan kampanya, aynı zamanda Forza Horizın 3 ve Forza Motorsport 7 oyunlarını da ücretsiz olarak alıcılarının hizmetine sunacak.

Etiketler: microsoft, xbox, xbox game pass
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