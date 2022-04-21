Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Kulübü tarafından son 10 yıldır düzenlenen GirDAP, bu yıl da 22 Nisan tarihinde düzenlenecek.

Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Kulübü’nün düzenlediği girişimcilik konulu GirDAP etkinliği, bu yıl 11. kez düzenlenecek.

Girişimcilik ekosisteminin tanıtıldığı ve birbirinden önemli girişimcilerin katıldığı etkinliğe katılanlara ayrıca bir de sertifika verilecek.

Girişimciler kendi hikayelerini anlatacak

Tankut Çığır, Olcay Silahlı, Ahmet Orhon ve Kaan Gülten gibi birbirinden başarılı isimlerin hikayelerini anlatacağı etkinlikte ayrıca Game-Up isimli bir bölüm de bulunuyor. Bu bölümde katılımcılar, ekip halinde kendi girişimlerini kuracak ve fikirlerini jüriye sunacak.

22 Nisan tarihinde Denizbank Genel Müdürlüğünde yüz yüze düzenlenecek GirDAP’22, tüm katılımcılara tamamen ücretsiz olacak.

Eğer siz de bu GirDAP’22’ye katılmak isterseniz burada bulunan bağlantıyı kullanarak kaydolabilirsiniz.