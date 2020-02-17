MieS Kariyer Günleri'20, 27-28 Şubat'ta İstanbul'da

MieS tarafından 27-28 Şubat tarihlerinde düzenlenecek olan Kariyer Günleri'20 etkinliği için geri sayım başladı. Tamamen ücretsiz olan etkinlik hakkında tüm detaylar haberimizde.

Marmara Endüstri Mühendisliği Kulübü tarafından bu yıl 11. kez gerçekleştirilecek olan Kariyer Günleri’20 etkinliği, her yıl olduğu gibi bu yıl da sektörün profesyonellerini, iş dünyasına adım atmaya hazırlanan ya da kendini geliştirmek isteyen katılımcılarla buluşturuyor. Etkinlik boyunca iş dünyasının birbirinden önemli isimleri konuşmaları ile tecrübelerini aktararak yeni bir ilham sunacaklar.

Kariyer Günleri’20 etkinliğinde konuşma yapacak isimler arasında General Mobile Türkiye Genel Müdürü Muzaffer Gölcü, MediaMarkt CEO’su Yenal Gökyıldırım, Subway Ülke Genel Müdürü Hakan Kurt, Monster Notebook CEO’su İlhan Yılmaz, Tavuk Dünyası CEO’su Volkan Mumcu, Assan Foods CEO’su Hakan Koçoğlu, Askıda Ne Var Kurucusu & CEO’su Oğuzhan Canım ve Lidyana CEO’su Zeynep Zenel gibi birbirinden değerli isimler bulunuyor.

2 gün sürecek etkinlik boyunca katılımcılar staj imkanları, network genişletme, sponsorluklar keşfetme ve bazı sürprizlerle karşılaşma fırsatı yakalayacaklar. 27-28 Şubat tarihlerinde Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi A Salon’da kapılarını açacak Kariyer Günleri’20 etkinliğine ücretsiz bir şekilde kaydolmak için burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.