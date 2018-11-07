Akıllı telefonunun yazılımıyla uğraşmayı sevenler için beklenen uygulama en sonunda yayınlandı.

Custom Rom'larla ilgilenmek bir süre sonra hobiden ziyade bağımlılık halini alabiliyor. Telefonunuz için en stabil olanı, en güzel görüneni, en yüksek Android sürümünü arayıp tararken adeta içinde kaybolduğunuz bir deryada boğulmamaya çalışıyorsunuz.

Elbette bu süreç eğlenceli olduğu kadar sinir bozucu da olabiliyor. Bir anda 'soft brick' olan telefonlar, verilerinizin silinmesine sebep olan hatalı rom'lar derken işlerin kolaylaşmasına ihtiyaç duyabiliyorsunuz. Tam bu noktada da iki farklı rom'u aynı anda kullanabileceğiniz Migrate devreye giriyor. Daha önce Titanium Backup gibi uygulamalarla da bu işlem yapılaibiliyordu ama size baştan sona rehberlik eden bir uygulama mevcut değildi.

Migrate, hem uygulamalarınızın tamamının yedeğini alabiliyor hem de uygulama izinlerinden arama geçmişine her şeyi tek bir rom dosyası haline getirebiliyor. Böylece bir custom rom kurarcasına en son sağlam yedeğinizi geri yükleyebiliyorsunuz. Ayrıca aynı anda iki custom rom kullanma olasılığınız da var. Migrate'i hemen aşağıdan indirebilirsiniz.