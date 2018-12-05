Geçtiğimiz haftalarda motor geliştirmesi için imzaları atılan TF-X projesi hız kazanmaya başladı.

Bünyesinde yerli motor bulunduracak olan ve TRMOTOR tarafından geliştirilen Milli muharip uçağımızın rüzgar tünelinde olduğu ve konfigürasyonlarına son rötuşların yapıldığı belirtildi.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Milli Muharip Uçak Endüstriyel İşbirliği Günleri kapsamında oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Projede yer alma ihtimali bulunan yerli ve yabancı firmaların bir araya gelmesinin, proje boyunca alt teknolojilerden iniş takımlarına uzanan birçok farklı alanda faydalı fikirler ve birliktelikler kurulabilmesine olanak sağlayacağını belirtti.

İşte Kotil'in açıklamaları:

"Uçağımız şu anda rüzgar tünelinde, konfigürasyonun son şeklini vermeye çalışıyoruz. Çok hızlı şekilde uçağı tamamlamak istiyoruz. BAE Systems ile teknik iş birliğimiz var. Şirketin yaklaşık 70 personeli burada çalışıyor. Bu iş birliği basit bir mühendislik hizmeti satın alımı değil. Teknolojik olarak da bir araya gelmiş durumdayız."

"Bu uçak için rüzgar tünelleri yapıyoruz, büyük laboratuvarlar kuruyoruz. Milli Muharip Uçak ağırlıkla kompozit (değişik tarzları bir arada taşıyan) olacak. Kompozit yapısını oluşturmak için şu anda 200 milyon dolarlık bir inşaat devam ediyor. 200 milyon dolarlık bir yatırım yapıyoruz. Kompozitte TUSAŞ'ı dünyadaki kapasitenin yüzde 2'sine getirmek istiyoruz ki uçağı kolay yapalım."

"5. nesil savaş uçağını bir firma tek başına yapamaz, bir ülke yapar. Hatta diğer ülkeleri de yanına destekçi alır. Avrupa'da şu anda en önde giden 5. nesil savaş uçağı projesi bu. Mühendis olarak gönlümden geçen güçlerin birleşmesi. İnşallah bu yalnız Türkiye'nin değil, NATO'nun uçağı olur."