İki Biyolojik Saate Sahip Olduğumuz Ortaya Çıktı

Örümcek Adam karakterine aşina olanlar, karakterin tehlikeleri önceden fark etmesini sağlayan bir örümcek hissi olduğunu bilirler. Benzer bir hissi sağlayan iki biyolojik saate sahip olduğumuz ortaya çıktı.

İnsanların biyolojik saatleri oldukça ilginç. Genelde bir tane olduğu düşünülür ama insanın aslında birden fazla biyolojik saati vardır, hepsi de farklı bir işe bakar.

Kaliforniya Üniversitesi’nde görevli olan araştırmacılar da bize geleceği haber veren iki biyolojik saatin varlığını belirlediler. Bunlardan birincisi geçmişten gelen bilgiye göre geleceği gören saat. Trafikte beklerken ne zaman gaza basılacağını bilmek, hızla yaklaşan bir cisim olduğunda istemsizce sakınmak gibi işlemleri bu saatimiz bize haber veriyor. Ne yazık ki süresi sadece birkaç milisaniye. Örümcek Adam gibi bir espri patlatıp sonra kaçacak zaman bulamıyoruz.

Diğer saatimiz ise ritmik saat. Bu saat de dans ederken bir sonraki adımı ne zaman atacağınızı, şarkıda bir sonraki cümleye ne zaman başlayacağınızı ayarlamanızı sağlıyor. Bu saatlerin varlığı ise Parkinson hastaları üzerinde yapılan çalışmalarda ortaya çıktı.

Bu saatlerin beynimizde bulundukları kısım olarak ise basal ganglia gösteriliyor. Beynin orta katmanında yer alan ve başımızın ortasına doğru bir bölgede yer alan bu doku hareket, hafıza ve zamanlama ile ilişkilendiriliyordu.

Bu çalışmanın sonucunda nöral zaman algısı sorunu yaşayan kişilerin ilaçsız ve cerrahi müdahale olmadan tedavi edilebilmesinin yolunun bulunması amaçlanıyor.