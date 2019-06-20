Monster Hunter Filminin İlk Tanıtım Filmi Yayınlandı

Dünyanın farklı yerlerinde kendisine büyük bir hayran kitlesi toplayan Monster Hunter oyununu beyaz perdeye taşıyacak filme dair ilk tanıtım filmi yayınlandı.

Monster Hunter oyunun filminden ilk görüntüler yayınlandı. Gelecek yıl sinemalarda olması beklenen video, Monster Hunter hayranlarına filmin nasıl olacağına dair bir fikir verdi.

30 saniyelik tanıtım filmi, Şangay Uluslararası Film Festivali'nde gösterildi. Tanıtım filminin bir telefon kamerasıyla kaydedilmiş görüntüleri, ‘Monster Hunter Asia’ Facebook sayfasına yüklendi.

Millia Jovovich ve Tony Jaa'yı canavarlar kumdan çıkarken görüntüleyen tanıtımda heyecanlı sahnelerin yer alacağına dair bir ipucu alıyoruz. Tanıtım filminde ayrıca Ron Perlman’ı da görüyoruz.

Monster Hunter’ın filminde, Monster Hunter evrenine sihirli bir portaldan giriş yapan Amerikan askerlerini izleyeceğimiz için film, oyunun hikayesinden daha farklı bir hikayeyi hayranlarına aktaracak.

Filmde Milla Jovovich, ekibin lideri olan Artemis karakterini canlandıracak. Yerel avcılardan devasa canavarlara karşı nasıl savaşmaları gerektiğini öğrenmek zorunda olan ekip, canavarların portal aracılığıyla gerçek dünyaya geçmelerini engellemeye çalışacak.

Japonya’da ciddi bir ilgi odağı olan Monster Hunter serisi, küresel anlamda da ilgi toplamayı başarmış ancak Çin’de bazı sorunlarla karşılaşmıştı. Godzilla: King of the Monsters oyununda olduğu gibi satışa çıkmasından birkaç hafta sonra kaldırılan oyunun kaldırılmasına yönelik açıklamada, kullanıcılardan gelen ancak ne olduğu belirtilmeyen şikayetler öne sürülmüştü.

İki oyunun da Çin'de neden yayından kaldırıldığı tam olarak açıklanmadı ancak korkunç canavarların varlığı an önemli sebep olarak gösteriliyor. Oyun gibi filmin de Çin'de vizyona girmeme ihtimali bulunuyor.

Monster Hunter hayranları, filmin ilk fotoğrafları ortaya çıktığı zaman makineli tüfeklerle dolaşan askerler gördüklerinde hayal kırıklıklarını bildirmiş, filmin Monster Hunter filminden çok Call of Duty filmine benzediğini söylemişlerdi. Şimdi ortaya çıkan tanıtım filminin hayranları biraz olsun rahatlatması bekleniyor.

Monster Hunter filmi 4 Eylül 2020 tarihinde vizyona girecek.