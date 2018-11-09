Milli Ana Muharebe Tankı Altay Seri Üretime Geçiyor

Milli Ana Muharebe Tankı Altay'ın seri üretime geçmesi için yapılan görüşmeler tamamlandı.

Kendi tankını geliştirmeye devam eden Türkiye, ortaklarını da genişletmeye devam ediyor. Altay tankının seri üretimi ile ilgili sözleşme Savunma Sanayii Başkanlığı ile BMC arasında imzalandı. Söz konusu sözleşmeye göre 250 Altay tankının seri üretimine başlanılacak.

Altay tankının seri üretiminden sonra ise insansız tank üretmek için çalışmalar başlatılacak. Bu projeye göre 250 adet Altay ana muharebe tankının seri üretiminin yanı sıra ömür devri lojistik desteği ile TSTM kurulumu ve işletilmesi de gerçekleşecek. Toplamda 250 adet üretim gerçekleştirecek olan Altay tankı, ilk etapta 40 adet üretilecek. Seri üretim için yapılan planlamada Altay T1, Altay T2 ve Altay T3 konfigürasyonları uygulanacak.

Adını Kurtuluş Savaşı 5. Süvari Kolordu Komutanı Fahrettin Altay'dan alan Altay tankları'nın proje aşaması 2009 yılında gerçekleşmişti. Seri üretime geçecek olan Altay tanklarının ilki, yaklaşık 18 ay sonra üretilip Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek.