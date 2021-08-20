Milli Eğitim Bakanı Özer, 6 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitimin aksamaması için maske, mesafe ve hijyen kurallarından taviz vermeyeceklerini açıkladı.

Pandemi yüzünden yaklaşık bir buçuk yıldır okullardan uzak kalan öğrenciler, 6 Eylül itibarıyla sınıflarına geri dönüyor. Öğrenciler için heyecanlı, veliler için ise endişe verici günlere adım adım yaklaşırken yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yeni açıklamalar geldi.

Yüz yüze eğitimin aksamaması adına kurallardan taviz verilmeyeceğini belirten Özer, 81 ilden milli eğitim müdürlerinin katılım gösterdiği toplantı sonrasında okullarda uygulanacak kuralları ve yasakları açıkladı.

"Öğrenci ve kamu personeli dışında okullara giriş çıkış sınırlandırılacak"

Özer'in yapmış olduğu açıklamada, okullara personel ve öğrenci girişi dışındaki insanlara sınırlama getirileceği yer aldı. "Kurum personeli ve öğrenciler dışındaki kişilerin okula giriş ve çıkışları okul yönetimleri tarafından sınırlandırılacak" ifadelerini kullanan Özer, elektronik takip sistemi sayesinde il, ilçe, kurum ve okul düzeyinde tüm süreçlerin takip edileceğini açıkladı.

Sınıf, kantin, yemekhane gibi her türlü kapalı alanın dezenfekte edilerek hijyen sağlanacağını belirten Özer, aynı zamanda öğrencilerin, öğretmenlerin ve diğer çalışanların okula maske takarak geleceği detayını da paylaştı.