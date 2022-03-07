Milli Eğitim Bakanı Özer'den PCR Testi Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS'de değişiklik olup olmayacağı, yüz yüze eğitimin devamlılığı ve PCR testi sonrasındaki bekleme süresi konularında açıklamalarda bulundu. Özer, yüz yüze eğitimin sınıflarda 2 veya 3 vaka olması halinde de devam edeceğini ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, dün gece Ülke TV’de yayımlanan Genç Vizyon programına katılarak gündeme ilişkin gelen soruları yanıtladı. Özer’in öne çıkan açıklamaları arasında öğretmen ve öğrencilerin PCR testi yaptırdıktan sonra sonuçlar gelene kadar okula gidip gitmeyecekleri ve LGS’de bir değişiklik olup olmayacağı hakkında yanıtlar da bulundu.

Haziran ayında gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sisteminde (LGS) bir değişiklik olup olmayacağı sorusu yöneltilen Özer, LGS’nin bir sıralama sınavı olduğunu belirtti. Özer, beklenmedik, altyapısı hazırlanmamış yeniliklerle vatandaş ve öğrencilerin tedirgin edilmeyeceğini daha önce söylediklerini ifade etti. Bakan, 5 Haziran’da yapılacak LGS’de 2021 yılına göre soru ve süre konuları da dahil hiçbir konuda değişiklik olmayacağının altını çizdi.

Test sonucu alınana kadar okula gidilmeyecek

Bakan Özer’e yöneltilen bir diğer soru da COVID-19 şüphesiyle test yaptıran öğretmen ve öğrencinin test sonucu çıkana kadar okula gidip gitmeyeceğine yönelikti. Özer, Sağlık Bakanlığı’nın yeni kararlar açıkladığını, vaka sayısı 2 de olsa, 3 de olsa yüz yüze eğitime hiçbir sınıfta ara verilmeyeceğini belirtti. Özer’in açıklamasının devamı şu şekildeydi:

“Testi pozitif çıkan öğretmen ve öğrencilerimiz kendilerini izole edecekler ve 7 gün sonra okula geri dönecekler. 5 gün sonra herhangi bir semptom da göstermiyorsa testi negatif çıkması durumunda okula dönecekler. Öğretmen ve öğrenciler, PCR testi yaptırdıktan sonra 6-7 saat bekliyorlar. Bu sürede negatif test sonucunu almadan okula dönmeyecekler. Onun kararını net olarak koymamız lazım.”

PCR testinin yanı sıra Özer, 6 Eylül’de yüz yüze eğitime yeniden başlamanın alınan en önemli kararlardan biri olduğunu belirtti ve “Salgından en çok etkilenen eğitim oldu.” ifadelerini kullandı. Özer, en zengin dijital platformların kullanımının bile yüz yüze eğitimin yerini alamayacağını, bunu tüm toplumun gördüğünü söyledi.