Milli Eğitim Bakanı: İsteyen Sınavda Maskesini Çıkarabilir

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldığı programda koronavirüse dair eğitim cephesi için merak edilen sorulara yanıt verdi. Bakan Selçuk sınavlarda uygulanacak koronavirüs tedbirlerine ilişkin akıllara takılan noktaları aydınlattı.

Koronavirüs salgını ülkemiz için henüz sona ermemiş olsa da yakın zamanda normalleşme sürecine girilmesi için bazı adımlar atıldığını hepimiz biliyoruz. Sosyal yaşamın yanı sıra yaz aylarında yapılması planlanan sınavlar için de bu normalleşme süreci ve getirecekleriyle alakalı kafalarda pek çok soru işareti var. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önceki gün TRT Haber’de yayınlanan Eğitim Editörü programında bu soru işaretlerini gidermeye çalıştı.

En çok merak edilen sorulardan bir tanesi olan sınava giren gençlerin maske takma zorunluluğuna ilişkin soruyu yanıtlayan Selçuk, “Bilim Kurulu’ndan ‘Sosyal mesafe ayarlandıktan sonra maskelerini çıkarabilirler’ yanıtını aldık. İsteyen çocuğumuz maskesini çıkararak sınava devam edebilir.” ifadelerini kullandı. Selçuk ayrıca sınav yapılacak okulların sosyal mesafe ile ilgili Bilim Kurulu tarafından hazırlanan rehbere uygun olarak düzenlendiğini de vurguladı.

Yedek maske de verilecek:

Ziya Selçuk sınav yapılacak okulların sınıf sınıf gezildiğini ve sınava girecek öğrencilerin ne şekilde yerleştirileceği konusunda simülasyonun tamamlandığını aktararak, “Bütün öğrencilerimiz sınava girecekmiş gibi tedbirlerimizle meşgulüz. Öğrencilerin kendi getirdiği maskelerle sınav sonuna kadar kalmalarını elbette istemiyoruz. Belirli sıkıntılar olabilir. O yüzden ikinci bir maske vereceğiz.” dedi.

Bakan Selçuk bunlara ek olarak soruların zor olacağına ilişkin çıkan haberlere de yanıt verdi. Soruların kolay ya da zor olmasının söz konusu olmadığını belirten Milli Eğitim Bakanı, “EBA TV’de 8 Haziran’da başlayacak ‘LGS’de Son Tekrar’ diye bir çalışmamız olacak saat 14:30’da. Bunu özellikle çocuklarımızın kaçırmamasını istiyorum. Orada bütün konuların son tekrarı olacak. Soruların çözümünün çok pratik olarak gösterileceği bir süreç yaşanacak. Ders kitabının dışından bir soru sorabilir miyiz? Kesinlikle sormayız" sözlerini kullandı. Bakan ayrıca sınava girecek öğrencilere ilk defa bu sene çok fazla kaynak sunulduğunu ve öğrencilerin bu anlamda şanslı olduğunu da aktardı.