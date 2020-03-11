Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Tatil Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Corona virüsüne karşı alınacak önlemler ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Tedbir kapsamında okulların tatil olup olmayacağına değinen Selçuk, bu konuda ortak bir açıklamanın yapılacağını söyledi.

Türkiye dün gece, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarıyla sarsıldı. Koca, gece yarısı yaptığı açıklamada tüm dünyayı tedirgin eden Corona virüsünün Türkiye'de de görüldüğünü resmen duyurdu. Söz konusu hastanın erkek ve sağlık durumunun şu an için iyi olduğunu açıklayan Koca, gerekli önlemlerin alındığını ve hasta ile hasta yakınlarının gözlem altında tutulduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamaları, hastanın hangi şehirde olduğu sorusuna yanıt getirmedi. Konuyla ilgili olarak Kayseri ve İstanbul ön plana çıktı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kayseri İl Sağlık Müdürü, televizyonlarda yer alan görüntünün geçtiğimiz haftaya ait olduğunu açıklayarak topu üst mercilere bıraktı.

İlk Corona virüsünün onaylanmasının ardından Türkiye'nin merak ettiği ikinci bir konu, okulların tatil olup olmayacağıydı. Geçtiğimiz dönemlerde Corona virüsünün görüldüğü pek çok ülkede yaşam durmuş, okullar tatil edilmişti. Şimdi, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan da bu konuyla ilgili bir açıklama geldi.

Tespit edilen Corona virüsü vakasının ardından çalışmalarını sürdüren yetkililer, bugün Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde bir toplantı yapacaklar. "Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı" olarak isimlendirilecek bu toplantıya Milli Eğitim Bakanı Selçuk da katılacak. Görünen o ki ülkemizdeki okulların tatil olup olmayacağı, bu toplantının ardından belli olacak.

Ortak açıklama yapacağız, birlikte göreceğiz

Ziya Selçuk, Sağlık Bakanı Koca'nın Corona virüsü açıklamasının ardından Twitter üzerinden kısa bir açıklama yapmıştı. Bu açıklamada Sağlık Bakanlığı ile görüşmelerin sürdüğünü açıklayan Selçuk, resmi kaynaklar dışında yapılacak açıklamalara güvenilmemesi gerektiğini ifade etmişti. Selçuk'un yaptığı son açıklama da bu açıklamaları destekler nitelikte.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Corona virüsünün yayılma ihtimaline karşı okulların tatil edilip edilmeyeceği ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı ile bir ortak açıklama yapılacağını söyledi. Bu açıklamanın detayları ile ilgili herhangi bir şey belirtmeyen Selçuk, gözleri Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından, saat 16:30'da yapılması planlanan açıklamaya dikti.