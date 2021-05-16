Milli Eğitim Bakanlığı, kademeli normalleşme döneminde eğitime nasıl devam edileceğine yönelik bir açıklama yayınladı. Açıklamada uzaktan eğitimin hangi sınıflar için ne zamana kadar devam edeceği de belirtildi.

Ülkemizde 29 Nisan tarihinden beri devam eden tam kapanma süreci yarın (17 Mayıs) sona eriyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile detayları açıklanan kademeli normalleşme sürecinde eğitim faaliyetlerinde de bazı ufak değişiklikler olacak. Ancak genelgede de yer aldığı üzere eğitim faaliyetlerinin nasıl devam edeceği, Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamalarına göre şekillenecek.

Bu doğrultuda sürece açıklık getirmek için Milli Eğitim Bakanlığı resmi Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Açıklamada hangi kurumlarda ve sınıflarda yüz yüze eğitime geçileceği ve uzaktan eğitimin ne zamana kadar devam edeceği bilgileri yer aldı.

Uzaktan eğitim 1 Haziran'a kadar devam edecek:

MEB'in tweetini görüntülemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasına göre 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8. ve 12. sınıfların destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kontrol Kılavuzu”ndaki koşullara uyulması şartıyla yüz yüze eğitime geçilecek.

Bu kurumlar dışında ise uzaktan eğitim 1 Haziran tarihine kadar devam edecek. 1 Haziran sonrasında yüz yüze eğitimin devamına ilişkin ise sürecin gidişatına göre ayrıca bilgilendirme yapılacak. Bakanlık açıklamasında ayrıca yüz yüze eğitime geçiş yapan kademeler ve kurumlar ile ilgili olarak, bu kapsamdaki öğrenci, öğretmen ve eğitim çalışanlarının salgın kısıtlamalarından etkilenmemesi için gerekli kolaylıkların sağlanacağını da belirtti. Bu da sokağa çıkma kısıtlamaları gibi durumlardan öğretmen ve öğrencilerin belirli durumlarda muaf olabilecekleri anlamına geliyor.